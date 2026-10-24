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Není na co čekat, varuje Milion chvilek. V Brně se bude protestovat za veřejnoprávní média

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Spolek Milion chvilek pro demokracii svolává demonstrace proti plánovaným změnám financování České televize a Českého rozhlasu. V Brně se má protest uskutečnit v sobotu odpoledne na náměstí Svobody, další shromáždění je naplánováno na neděli na pražském Staroměstském náměstí.
Není na co čekat, varuje Milion chvilek. V Brně se bude protestovat za veřejnoprávní média

Není na co čekat, varuje Milion chvilek. V Brně se bude protestovat za veřejnoprávní média

Zdroj: Milion chvilek pro demokracii
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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