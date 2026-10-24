Není na co čekat, varuje Milion chvilek. V Brně se bude protestovat za veřejnoprávní média

Není na co čekat, varuje Milion chvilek. V Brně se bude protestovat za veřejnoprávní médiaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Není na co čekat, varuje Milion chvilek. V Brně se bude protestovat za veřejnoprávní médiaZdroj: Milion chvilek pro demokracii
Článek byl publikován 24.10.2026 07:00
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