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Není červená jako červená: Naučte se vybrat si odstín rtěnky na míru pleti i outfitu

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Červená rtěnka není jen večerní klasika nebo výsada chladnějších měsíců. Pokud ji máte rádi, pak zcela jistě víte, že není červená jako červená. Jak tedy vybrat odstín, který bude ladit s vaším outfitem i podtónem pleti? Není to taková věda.
Není červená jako červená: Naučte se vybrat si odstín rtěnky na míru pleti i outfitu

Není červená jako červená: Naučte se vybrat si odstín rtěnky na míru pleti i outfitu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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