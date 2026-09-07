Nenechavci se sekerou kradli ve Slatině zeleninu. Zahrádkář políčko bránil nožemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nenechavci se sekerou kradli ve Slatině zeleninu. Zahrádkář políčko bránil nožem
Dva muži si užívali páteční odpoledne na kapotě drahého auta. Majitelka s jejich počínáním pochopitelně...
Několik desítek lidí v pondělí odpoledne muselo utéct z budovy ve Studentské ulici v Brně. Unikla tam totiž...
Potřebujete dovybavit byt za pár kaček? Hledáte něco, co běžné obchody nenabízí, nebo jen toužíte po úprku...
Ochránci přírody začali v Brně-Židenicích systematicky likvidovat invazivní pajasan žláznatý, jde o stovky...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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