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Nenechavci se sekerou kradli ve Slatině zeleninu. Zahrádkář políčko bránil nožem

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Dennívýzva
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Pěstitel z Brna si svou úrodu bránil zuby nehty. Když mu dva loudilové přelezli plot a ze záhonů se jali trhat okurky, papriky a rajčata, rozhodl se je vypudit za každou cenu. Na dvojici vyběhl s kuchyňským nožem v ruce. Jeden ze zlodějů hned nato vytáhl sekeru.
Nenechavci se sekerou kradli ve Slatině zeleninu. Zahrádkář políčko bránil nožem

Nenechavci se sekerou kradli ve Slatině zeleninu. Zahrádkář políčko bránil nožem

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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