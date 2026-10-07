Nenaruší cenné výhledy? Úřad znovu posoudí 230metrové větrníky na Kojetínsku

Experti hodnotili vliv elektráren na dálkové pohledy i panorama Kroměříže. Informace vyplývají z přepracované dokumentace k zahájenému posuzování vlivů tohoto investičního záměru na životní prostředí EIA.
Dvě z plánovaných větrných elektráren mají stát mezi obcemi Popůvky a Kovalovice u Kojetína na Přerovsku, třetí v katastru obce Věžky na Kroměřížsku. Každá z nich má mít výšku až 230 metrů a výkon 6,2 megawattu (MW). Celkový instalovaný výkon trojice větrníků tak bude 18,6 MW. Záměr narazil na odpor části místních obyvatel, kteří proti stavbě elektráren sepsali petice. Výhrady k projektu má i obecní úřad v Křenovicích, naopak město Kojetín záměr podporuje.
Čtěte také: Trosky jsou pryč. Materiál ze zřícené větrné elektrárny z Přerovska čeká recyklace
Na seznamu UNESCO je zapsán kroměřížský Arcibiskupský zámek spolu s Podzámeckou zahradou a Květnou zahradou. Nová studie dospěla k závěru, že větrné elektrárny budou z památkově významných míst v Kroměříži viditelné převážně ze dvou pozic. Z věže Arcibiskupského zámku mají být patrné ve vzdáleném horizontu za vrchem Barbořina, z dálničního sjezdu u Kroměříže mají být patrné společně s věží zámku a částí Podzámecké zahrady. Autoři posudku nepředpokládají narušení historických kompozic ani chráněných siluet. Vliv větrníků na kroměřížské památky hodnotí jako nulový.
Nové zpracování vlivu na kulturní dědictví nechal investor zpracovat poté, co mu olomoucký krajský úřad v březnu původní dokumentaci EIA vrátil k doplnění. Posouzení požadovalo také ministerstvo kultury a Národní památkový ústav kvůli možnému vizuálnímu dopadu větrných elektráren na památkově chráněné objekty a území v Kroměříži.
Čtěte také: Moravský Beroun podá žalobu proti akcelerační zóně. Ignoruje připomínky obyvatel
Ministerstvo kultury chtělo podrobně prověřit například panorama města s charakteristickými věžemi kostelů, výhled z věže Arcibiskupského zámku směrem do krajiny Hané nebo případnou viditelnost větrných elektráren z Květné zahrady. Původní hodnocení vlivu projektu na krajinný ráz z prosince 2025 se podle přepracované dokumentace nezměnilo.
Petici proti stavbě tří větrných elektráren podepsalo 361 obyvatel Popůvek, Kovalovic, Kojetína, Bojanovic, Křenovic, Zlobic, Věžek a Vlčích Dolů. Signatářům vadí zejména zásah do krajinného rázu, možné dopady hluku, infrazvuku a stroboskopického efektu na obyvatele a obávají se také poklesu hodnoty nemovitostí v okolí větrných elektráren.
Výhrady k projektu má obecní úřad v Křenovicích. Podle starosty Jaroslava Lejnara není v dokumentaci zmíněn nedaleký Křenovický les. Stožár větrné elektrárny má být zhruba 150 metrů od lesa, ve kterém byl v posledních letech pozorován ohrožený výr velký. V lese podle něj také žije stádo muflonů. Kojetínská radnice stavbu větrných elektráren podpořila, smlouvu s investorem už schválilo zastupitelstvo. Město má mít z provozu elektráren peníze.