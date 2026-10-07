Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nenaruší cenné výhledy? Úřad znovu posoudí 230metrové větrníky na Kojetínsku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Plánované tři větrné elektrárny vysoké až 230 metrů u Kojetína na Přerovsku podle odborníků nenaruší svým vizuálním působením výhledy z Arcibiskupského zámku v Kroměříži ani z tamních dvou zahrad, které jsou spolu se zámkem zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.
Nenaruší cenné výhledy? Úřad znovu posoudí 230metrové větrníky na Kojetínsku

Nenaruší cenné výhledy? Úřad znovu posoudí 230metrové větrníky na Kojetínsku

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 13:52

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
Bývalý klášter v Olomouci prošel obnovou, škola počítá s navýšením kapacit
Bývalý klášter v Olomouci prošel obnovou, škola počítá s navýšením kapacit
V Mohelnici bouralo luxusní BMW. Řidič o dočasné značky urazil přední kolo
V Mohelnici bouralo luxusní BMW. Řidič o dočasné značky urazil přední kolo

Na rušném tahu I/35 na okraji Mohelnice havaroval v úterý ráno vůz BMW, který naboural do dopravního...

Kampaň s upírem Adrianem pomáhá. Středoškoláci v Olomouckém kraji darují krev
Kampaň s upírem Adrianem pomáhá. Středoškoláci v Olomouckém kraji darují krev

Na začátku září spustil Olomoucký kraj ve spolupráci s Českým červeným křížem kampaň Tvůrci zítřka –...

Po staletích jako nový. Restaurátor vrátil zářivé barvy erbu v centru Olomouce
Po staletích jako nový. Restaurátor vrátil zářivé barvy erbu v centru Olomouce

Roky býval takřka neviditelný, nyní je další ozdobou Horního náměstí v Olomouci. Erb rodu Parschů na jednom...

VIDEO: Rejdění potkanů u nádraží znechutilo Olomoučany. Řešení se hledá roky
VIDEO: Rejdění potkanů u nádraží znechutilo Olomoučany. Řešení se hledá roky

Video s hejnem desítek potkanů v oblasti olomouckého vlakového nádraží zaskočilo na sociálních sítích nejen...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.