Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nenapravitelný spor mezi Julií Roberts a Michaelem Douglasem: Trapas z večírku má následky dodnes

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Michael Douglas se po letech vrátil k večírku po Zlatých glóbech, kde opilý slovně vyjel na Julii Roberts. Omluvil se květinami i osobně, přátelství to už ale nespravilo.
Fotografie Julie Roberts

Fotografie Julie Roberts

Zdroj: Foto: Bryan Berlin / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, Julia Roberts v roce 2025
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 09:42

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Největší tajemství Dany Drábové bylo odhaleno až po její smrti: V tento den si celé Česko uvědomilo pravdu
Největší tajemství Dany Drábové bylo odhaleno až po její smrti: V tento den si celé Česko uvědomilo pravdu
Ze syna Bořka Slezáčka vyrostl mladý fešák: Fanoušci nemohou uvěřit, jak moc je mu podobný
Ze syna Bořka Slezáčka vyrostl mladý fešák: Fanoušci nemohou uvěřit, jak moc je mu podobný

Bořek Slezáček po delší době ukázal staršího syna Kolju. Podobu s otcem sedmnáctiletý Nikolaj nezapře. S...

Co se stalo s Luckou z Vyprávěj: Místo televize jde Eliška Zbranková ve stopách slavné maminky
Co se stalo s Luckou z Vyprávěj: Místo televize jde Eliška Zbranková ve stopách slavné maminky

Elišku Zbrankovou proslavila role Lucky ve Vyprávěj. Místo další televizní dráhy ale vsadila na divadlo a...

Martin Chobot se po rozchodu s Farnou vrátil do výjimečného domu po dědovi: Sousedi prozradili, čeho si všimli
Martin Chobot se po rozchodu s Farnou vrátil do výjimečného domu po dědovi: Sousedi prozradili, čeho si všimli

Martin Chobot po rozchodu s Ewou Farnou zřejmě nachází zázemí na Novém Světě. Adresa, kde se má v poslední...

Lucie Zedníčková se stala babičkou: Pod dojemnou fotkou sklízí samé gratulace a mluví o svém „ňunínkovi“
Lucie Zedníčková se stala babičkou: Pod dojemnou fotkou sklízí samé gratulace a mluví o svém „ňunínkovi“

Lucie Zedníčková prožívá mimořádně šťastné dny. Herečka potvrdila, že se poprvé stala babičkou, a z jejích...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.