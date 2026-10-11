Nenapravitelný spor mezi Julií Roberts a Michaelem Douglasem: Trapas z večírku má následky dodnes

Michael Douglas se po letech vrátil k večírku po Zlatých glóbech, kde opilý slovně vyjel na Julii Roberts. Omluvil se květinami i osobně, přátelství to už ale nespravilo.
Michael Douglas a Julia Roberts se potkali u filmu Flatliners (Hráči se smrtí) z roku 1990, který Douglas produkoval a v němž Roberts hrála jednu z hlavních rolí po boku Kiefera Sutherlanda. Právě během natáčení se podle Douglasovy nové autobiografie One Helluva Ride odehrál incident, který jejich vztah poznamenal na dlouhé roky. Na In-Lifestyle jsme se rozhodli podívat blíž na to, co se tehdy mělo stát. Nebyl to přitom žádný spor dvou kolegů, kteří by se předtím pravidelně potkávali před kamerou, Flatliners byl jejich první společný film.
Večírek po Zlatých glóbech a nešťastná reakce
Douglas ve své autobiografii, z níž citoval web USA Today, popisuje večírek po Zlatých glóbech v roce 1990, kam dorazil také se svým tehdy třináctiletým synem Cameronem. Roberts byla na večírku se svým tehdejším snoubencem Kieferem Sutherlandem. Právě při natáčení Flatliners se totiž dali dohromady a jejich vztah následně dospěl až k zásnubám.
Douglas ji pak u baru zahlédl s rukou kolem svého tehdy třináctiletého syna Camerona. Sám přitom přiznává, že byl v té době silně pod vlivem alkoholu a jeho úsudek byl poznamenaný také užíváním kokainu. Douglas si situaci vyložil mnohem hůř, než jak ji Robertsová podle všeho zamýšlela.
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V opilosti na ni vyjel, aby dala ruce pryč od jeho syna, a přidal také velmi hrubou poznámku o Zlatém glóbu, který získala za Ocelové magnolie. Druhý den mu jeho produkční partner Rick Bieber zavolal a upozornil ho, že zašel příliš daleko. Douglas si podle vlastních slov uvědomil, že právě nepříjemně vystoupil proti jedné z nejžádanějších mladých hereček Hollywoodu.
Snažil se proto situaci co nejrychleji napravit. Julii Roberts poslal růže a následně se jí i Sutherlandovi osobně omluvil v kanceláři produkce Flatliners. Omluva nakonec stačila k tomu, aby se film dokončil a jejich pracovní vztah se úplně nerozpadl. Na osobní rovině ale podle Douglasových slov zůstala mezi ním a Roberts trhlina. Se Sutherlandem přátelství pokračovalo, zatímco s Roberts už se vztah do původní podoby nevrátil.
Po Flatliners už se před kamerou nesešli
Flatliners zůstal jejich jediným společným filmem a po jeho dokončení už se Douglas a Roberts před kamerou znovu nesešli. Žádný další společný herecký projekt tedy nenásledoval.
Douglas dnes na celou věc nahlíží především jako na vlastní selhání. Vzpomínku zasazuje do období, kdy podle svých slov intenzivně užíval alkohol a kokain, a označuje ji za jednu z událostí, která ho pronásledovala ještě dlouho poté. Julia Roberts se k jeho nové verzi příběhu zatím veřejně nevyjádřila, takže podrobnosti máme především z Douglasovy vlastní autobiografické vzpomínky.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Nenapravitelný spor mezi Julií Roberts a Michaelem Douglasem: Trapas z večírku je rozdělil navždy byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.