Nenápadné mascarpone řezy se švestkovou marmeládou chutnají doslova jako nebe v hubě – dělám je teď na každou oslavu

Nedělní odpoledne, uvařená káva a chuť dát si něco sladkého, co není obyčejná buchta na plech. Právě tehdy přijdou vhod řezy, které zaujmou už při prvním pohledu na rozkrojený kousek. Tmavý piškot provoněný skořicí, vrstva švestkové marmelády a světlý krém vytvářejí krásný kontrast, který láká ochutnat. A když se jednotlivé vrstvy spojí po odležení v lednici, každý kousek nabídne trochu jiný chuťový zážitek.
Švestky mají v české kuchyni své pevné místo. Proměňují se v povidla, marmelády, ovocné knedlíky i náplně do koláčů a buchet. Jejich lehce nakyslá chuť se výborně doplňuje se skořicí a kakaem, které dodávají dezertům plnější, hřejivý charakter. Právě spojení ovoce a jemného krému dělá z těchto řezů něco zajímavějšího než obyčejný piškot s náplní.
Důležitou roli tu hraje také mascarpone. Díky němu získává krém plnou, sametovou konzistenci, která se příjemně snoubí s vláčným korpusem. Švestková marmeláda navíc přináší sladkokyselý tón, takže výsledek nepůsobí příliš těžce ani přes dvě vrstvy krému. Mandlové lupínky na povrchu pak přidají jemné křupnutí a příjemně doplní měkké vrstvy uvnitř.
Řezy se hodí na rodinnou oslavu, návštěvu i obyčejné odpoledne, kdy chcete mít v lednici připravené něco dobrého ke kávě. Pokud máte domácí švestková povidla, můžete je použít místo marmelády; náplň bude výraznější a méně ovocně svěží. Krém připravujte ze studené smetany a mascarpone, aby dobře držel tvar, a hotový dezert nechte přes noc odležet. Druhý den se bude lépe krájet a chutě se krásně propojí.
Troubu předehřejte na 180 °C a plech o rozměrech 28 × 18 cm vyložte pečicím papírem. Oddělte žloutky od bílků a bílky vyšlehejte do pevného sněhu, do kterého postupně zašlehejte cukr.
Do sněhu zašlehejte postupně žloutky, vždy jen krátce a při nízkých otáčkách. Mouku smíchejte s práškem do pečiva, kakaem a skořicí a suchou směs prosejte do vaječné pěny. Vše opatrně promíchejte stěrkou, aby těsto zůstalo nadýchané, a přesuňte ho do připraveného plechu.
Piškot pečte přibližně 35 minut při 180 °C. Ke konci pečení ověřte propečení špejlí. Upečený korpus nechte nejprve vychladnout ve formě a poté ho opatrně vyjměte a vodorovně rozkrojte na 2 stejně silné vrstvy.
V malé misce smíchejte vodu, citronovou šťávu a moučkový cukr a míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Každou 1/2 piškotu rovnoměrně pokapejte sirupem, aby byla vláčná, ale ne příliš mokrá.
Dobře vychlazenou smetanu vyšlehejte s moučkovým cukrem do pevné, ale stále jemné šlehačky. Mascarpone krátce promíchejte, aby se uvolnila jeho konzistence, a poté ho opatrně spojte se šlehačkou.
Na spodní polovinu korpusu rovnoměrně rozetřete švestkovou marmeládu a na ni naneste 1/2 mascarpone krému. Přiklopte druhou 1/2 piškotu a povrch pokryjte zbývajícím krémem. Vrstvy rozprostřete rovnoměrně až k okrajům, aby měly řezy po nakrájení pěkný vzhled.
Povrch posypte mandlovými lupínky, které můžete předem krátce opražit nasucho na pánvi, aby získaly výraznější vůni. Hotový dezert zakryjte a uložte nejméně na 8 hodin do lednice, ideálně přes noc. Před podáváním nakrájejte ostrým nožem na jednotlivé řezy.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová