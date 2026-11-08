Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nenápadné mascarpone řezy se švestkovou marmeládou chutnají doslova jako nebe v hubě – dělám je teď na každou oslavu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdo má rád vláčné dezerty s bohatým krémem, ten si tyto řezy zamiluje. Švestková marmeláda jim dodává ovocnou chuť a skořice příjemnou vůni, která se line celým dezertem.
Nenápadné mascarpone řezy se švestkovou marmeládou chutnají doslova jako nebe v hubě – dělám je teď na každou oslavu

Nenápadné mascarpone řezy se švestkovou marmeládou chutnají doslova jako nebe v hubě – dělám je teď na každou oslavu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 05:48

Reklama
Další články z VařímeDobroty.cz
Na tento chlebíček stačí jen 2 pomeranče a pár surovin ze spíže: Vše smíchat, nalít do formy a je hotovo. Rychlý, šťavnatý a moc dobrý
Na tento chlebíček stačí jen 2 pomeranče a pár surovin ze spíže: Vše smíchat, nalít do formy a je hotovo. Rychlý, šťavnatý a moc dobrý
Místo obyčejné klasiky jsem zkusila recept na řízky v bylinkové marinádě a manžel mi je vychválil do nebes – lepší prý ještě nejedl
Místo obyčejné klasiky jsem zkusila recept na řízky v bylinkové marinádě a manžel mi je vychválil do nebes – lepší prý ještě nejedl

Majonézová marináda s česnekem a citronem promění klasické řízky v oběd, na který se budete těšit. Maso...

Domácí máslo vyrábím pokaždé, když seženu levnou smetanu. Tento trik mu dodá naprosto famózní chuť
Domácí máslo vyrábím pokaždé, když seženu levnou smetanu. Tento trik mu dodá naprosto famózní chuť

Čerstvý chléb s domácím máslem a špetkou soli patří k jednoduchým pochoutkám, které nikdy nezklamou....

Žádné pečení, 2 druhy krému a výborná čokoládová poleva – snadný dezert, který se doslova rozplývá na jazyku
Žádné pečení, 2 druhy krému a výborná čokoládová poleva – snadný dezert, který se doslova rozplývá na jazyku

Rychlý dezert bez pečení, který spojuje máslové sušenky, jemný vanilkový krém a čokoládovou vrstvu. Po...

Nový recept na fazolovou polévku s klobásou – tato 1 podzimní surovina ji vylepší o 100 % a není potřeba ani jíška
Nový recept na fazolovou polévku s klobásou – tato 1 podzimní surovina ji vylepší o 100 % a není potřeba ani jíška

Vydatná polévka s fazolemi, bramborami a uzenou klobásou se hodí k obědu i k večeři. Dýně Hokkaido jí dodá...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

Všechny články tohoto autora →
VařímeDobroty.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.