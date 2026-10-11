Nenápadná čtečka PDF přelstila kontrolu Google Play. Reklamy pouštěla až po hodinách a v mobilech může zůstat dodnes

Bezpečnostní firma Malwarebytes případ zdokumentovala 26. srpna 2022. Aplikace s balíčkem com.document.pdf.viewer slibovala obyčejné otevírání dokumentů. Po čase začala telefon zaplavovat reklamami přes celou obrazovku, a to i mimo okno samotné aplikace. Malwarebytes ji zařadil jako Android/Adware.HiddenAds.PPMA. Vývojář v obchodě vystupoval pod jménem Fairy games.
Několikahodinové zdržení mohlo stačit na obejití kontroly Google Play
Analytik Malwarebytes čtečku PDF nainstaloval a pak musel několik hodin čekat, než se sama prozradila první reklamou přes celou obrazovku. Google Play prověřuje aplikace automaticky ještě před zveřejněním. V tu chvíli se čtečka PDF chovala zcela neškodně, takže kontrola v ní nemusela najít nic podezřelého.
Zpožděná aktivace není ojedinělá. Tým ThreatLabz ze společnosti Zscaler v srpnu 2025 popsal kampaně s ještě propracovanějším modelem. Aplikace v nich slouží jako takzvaný dropper, tedy jako schránka, která si škodlivý modul stáhne teprve po instalaci a vydává ho za aktualizaci. Útočníci k tomu přidávají obfuskaci kódu a kontroly proti analýze. Takové aplikace podle výzkumníků mohou opakovaně projít několika vrstvami ochrany.
Dvě drobnosti na stránce aplikace, které prozrazovaly podvod
Malwarebytes upozornil, že čtečka PDF od Fairy games měla v obchodě věkové hodnocení Mature 17+. Nástroj na otevírání dokumentů přitom žádný zjevný důvod pro věkové omezení nemá. Druhým signálem bylo jméno vývojáře. Fairy games zní jako herní studio, a ne jako firma, která dělá kancelářské utility.
Obě nesrovnalosti většina lidí přehlédne. Věkové hodnocení je přitom nejsnazší kontrola ze všech, protože stojí přímo na stránce aplikace a uživatel ho vidí dřív, než klepne na instalaci.
Kolik instalací stihlo nasbírat 77 škodlivých aplikací z Google Play
Kolik lidí si čtečku od Fairy games stáhlo, zveřejněné informace k případu neuvádějí. Představu o rozsahu dávají novější data. V srpnu 2025 Malwarebytes informoval o 77 škodlivých aplikacích, které Google z obchodu odstranil. Dohromady měly přes 19 milionů instalací, v průměru tedy zhruba čtvrt milionu na jednu aplikaci. Byly mezi nimi čtečky dokumentů, sledovače zdraví, klávesnice a aplikace na úpravu fotek, tedy běžné pomocníky, kterým lidé bez váhání svěřují data.
V téže vlně výzkumníci narazili i na bankovní trojan Anatsa, známý také jako TeaBot. Ten podvrhoval falešné přihlašovací obrazovky a snažil se z lidí vylákat údaje k bankovním a kryptoměnovým aplikacím. Verze z roku 2025 mířila na 831 finančních aplikací. Ze stejného triku, který u čtečky PDF sloužil k vnucování reklam, se tak stává cesta ke krádeži peněz.
Google v únoru 2026 zveřejnil bilanci za rok 2025. Podle ní zabránil publikaci více než 1,75 milionu problematických aplikací a zablokoval přes 80 tisíc škodlivých vývojářských účtů. Kolik aplikací kontrolou naopak prošlo, z bilance vyčíst nelze. Pro uživatele je přitom podstatné hlavně tohle číslo. Play Protect podle Googlu denně skenuje přes 350 miliard aplikací.
Nouzový režim pomůže, když se aplikace nechce nechat odinstalovat
Nejdřív otevřete Google Play, klepněte na svůj profil a zvolte Správa aplikací a zařízení, v ní pak položku Správa. Hledejte čtečku, jejíž anglický název začíná slovy „PDF reader“. Pokud ji v seznamu najdete, hned ji odinstalujte. Potom ve stejném profilu otevřete Play Protect, kde uvidíte čas poslední kontroly a případná varování. Play Protect nainstalované aplikace průběžně prověřuje a může varovat nebo zasáhnout. Pokud čtečku znovu neodhalí a uživatel ji sám nesmaže, zůstává v telefonu i po vyřazení z obchodu.
Majitelé Samsungů mají k dispozici ještě jednu kontrolu. V Nastavení zvolte Péče o zařízení, pak Diagnostika a nakonec Diagnostika bezpečnosti aplikací. Funkce umí rizikové aplikace sama nabídnout k odinstalaci. Adware se navíc prozrazuje chováním telefonu. Typické jsou reklamy přes celou obrazovku mimo aplikace, video reklamy se zvukem a zpomalení nebo zamrzání krátce po instalaci nové aplikace.
Když aplikace běžné odinstalaci odolává, Samsung doporučuje restartovat telefon do nouzového režimu a smazat ji tam. Podezřelou aplikaci můžete také nahlásit Googlu. V detailu aplikace v Google Play klepněte na tři tečky a zvolte Nahlásit jako nevhodné.