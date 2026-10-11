Nemohu to přijmout, ale nic s tím neudělám. Součkova kritika rezonuje fotbalovou Anglií

9. října ve 20:00 místního času nastoupil West Ham proti QPR v zápase Championship. Souček poprvé v sezoně 2026/27 od začátku, poprvé od červnového zranění kotníkových vazů na mistrovství světa. Ještě před výkopem stadion uctil památku Luďka Mikloška, brankářské legendy obou klubů. Pak přišel zápas, ve kterém český záložník čistě skluzem vyhrál míč, a rozhodčí Ruebyn Ricardo za to nařídil penaltu. QPR z ní šlo do vedení. „Nemůžu to změnit, ale nemůžu to přijmout,“ řekl Souček po utkání před kamerami Sky Sports. Jenže tím příběh nekončí. Teprve začíná.
Co přesně se stalo a proč to bolí dvakrát
Součkův skluz přišel v první půli za stavu 0:0. Záběry ukázaly dvě věci: zaprvé, že český záložník hrál míč čistě, zadruhé, že k případnému kontaktu došlo mimo pokutové území. Rozhodčí Ricardo tedy podle dostupných opakovaných záběrů udělal chybu dvojí, v posouzení zákroku i v jeho umístění.
Souček po zápase popsal ještě něco jiného než samotnou penaltu. Řekl, že se Ricarda během utkání ptal, proč ji nařídil. Odpověď nedostal. Až po závěrečném hvizdu mu podle Součkových i Bowenových slov rozhodčí uznal, že se zmýlil. Jenže to už bylo pozdě. QPR penaltu proměnilo, West Ham sice v závěru vyrovnal, ale Jarrod Bowen v 91. minutě neproměnil vlastní pokutový kop, a zápas skončil 1:1.
West Ham šel do utkání jako druhý tým tabulky s patnácti body. Výhra ho mohla poslat do čela. Místo toho ztratil dva body v zápase, který měl pod kontrolou minimálně od druhého poločasu.
Anglická média se shodla: tohle nebyla hraniční situace
Součkova frustrace by sama o sobě nestačila. Stížnosti poražených hráčů anglický fotbal slyší každý víkend. Tentokrát ale rezonance přišla odjinud.
- Sky Sports ve studiu situaci označilo za „naprostý kiks“ a komentátoři konstatovali, že „to rozhodně nebyla penalta“.
- Guardian v zápasovém reportu napsal o „otřesném verdiktu na penaltu“.
- A co je nejpřekvapivější: i oficiální report QPR výslovně uvedl, že opakované záběry ukazovaly Součkův čistý zákrok.
Když soupeřův klubový web přizná, že penalta neměla být, nejde o interpretaci jedné strany. Jde o konsenzus.
Proč s tím opravdu nic neudělá
Pravidla IFAB jsou v tomhle nemilosrdně jasná. Jakmile rozhodčí nařídí penaltu a hra pokračuje restartem, rozhodnutí už nelze sportovně vrátit. Po skončení utkání platí totéž. West Ham může věc interně eskalovat, ale výsledek 1:1 je definitivní.
Ricardo spadá pod systém Pro Ref, který řídí nasazování rozhodčích v EFL. Interní hodnocení a případné důsledky pro delegaci na další zápasy probíhají neveřejně. Premier League od sezony 2026/27 zveřejňuje týdenní panel klíčových incidentů, Championship ale obdobně transparentní mechanismus nemá. Součkova slova tak zůstávají nejviditelnějším „trestem“, který Ricardo za svůj omyl dostal.
Championship bez videa: rozhodnutí, které se vrací jako bumerang
Celý incident je učebnicovým argumentem pro zastánce videorozhodčího v druhé anglické lize. IFAB řadí situace „penalta / žádná penalta“ i „uvnitř / vně pokutového území“ mezi přezkoumatelné incidenty. VAR by s vysokou pravděpodobností obě chyby odhalil.
Jenže Championship VAR nemá. A nemá ho vlastní vinou. V dubnu 2026 kluby druhé ligy odmítly zavedení systému videokontrol pro sezonu 2026/27. Důvody byly dva: náklady a obava z dopadu na atmosféru na stadionech. Zůstala jen technologie brankové čáry. Podle nás je Součkův případ přesně tím typem situace, kvůli které se debata na jaře znovu otevře, ne proto, že by šlo o hraniční verdikt, ale právě proto, že nešlo. Chyba byla tak zjevná, že ji přiznali všichni včetně soupeře. A přesto ji nebylo možné opravit.
Comeback, který zůstal ve stínu
Souček se vracel po třech a půl měsících. Poslední soutěžní zápas odehrál 25. června za českou reprezentaci proti Mexiku na mistrovství světa, kde si poranil kotníkové vazy. Před derby s QPR zvládl jen 65 minut v neveřejném přípravném utkání s Wycombe. Přesto ho trenér Nuno Espírito Santo postavil rovnou do základu, šlo o jeho 285. start za West Ham. O poločase ho stáhl, pravděpodobně kombinací nedostatečné herní zátěže a reakce na nepříznivý stav.
Paralelně s návratem na hřiště probíhají podle reportéra The Athletic Roshanea Thomase pokročilá jednání o nové smlouvě. Souček údajně chce v klubu dohrát kariéru. Tím spíš dává smysl, že svou frustraci ventiloval veřejně, nechránil jen jeden zápas, chránil svou pozici v příběhu klubu.
Páteční večer na londýnském stadionu začal tichou vzpomínkou na Mikloška a skončil hlasitou otázkou, na kterou Championship zatím nemá odpověď: kolik takových chyb ještě musí padnout, než se kluby k videu vrátí?
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl