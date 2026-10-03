Nemocnice ve Valašském Meziříčí chce zrušit porodnici a dětská oddělení

Nemocnice ve Valašském Meziříčí chce zrušit porodnici a dětská odděleníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 03.10.2026 13:00
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