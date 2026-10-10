Nemocnice na kraji města: Problémy s tykáním a vykáním, náhlé změny oblečení i křestních jmen

Nemocnice na kraji města, FOTO: © Česká televize, distr. ČT Nemocnice na kraji města, FOTO: © Česká televize, distr. ČT Nemocnice na kraji města, FOTO: © Česká televize, distr. ČT Nemocnice na kraji města, FOTO: © Česká televize, distr. ČT Nemocnice na kraji města, FOTO: © Česká televize, distr. ČT Nemocnice na kraji města, FOTO: © Česká televize, distr. ČT Nemocnice na kraji města, FOTO: © Česká televize, distr. ČT
Seriál Nemocnice na kraji města neskrývá před bystrými diváky jen technické omyly, ale také podivné chyby ve jménech postav a vykání, které se měnilo podle nevysvětlitelných pravidel. Před obrazovkou tak lze zachytit odraz mikrofonu, dvojí křestní jméno vrchní sestry i klobouk primáře Sovy, který se na cestě domů beze stopy vypařil. Nástup mladé lékařky i obavy primáře Sovy
Děj seriálu nás zavádí na ortopedické oddělení, kam záchranáři po autonehodě přivážejí těžce zraněného hokejového reprezentanta Přemysla Rezka. V této vypjaté chvíli na oddělení nastupuje mladá lékařka Alžběta Čeňková v podání Elišky Balzerové.
Seznamuje se se zkušenými kolegy i s oblíbeným doktorem Štrosmajerem, kterého si zahrál Miloš Kopecký. Štrosmajer právě svérázně usměrňuje nešikovnou sestru Huňkovou. Vedení ortopedie má na starosti uznávaný primář Sova, jemuž propůjčil tvář Ladislav Chudík. Sovu kromě provozu nemocnice stále více trápí i vážné obavy o jeho syna Karla.
Během natáčení došlo k zásadní nucené změně v hereckém obsazení, jelikož se primáře Sovy ujal jako první Karel Höger. Legendární herec však ještě v průběhu natáčení zemřel a tvůrci ho nahradili Chudíkem, s nímž se musel celý seriál přeobsadit a roztočit znovu. Třináctidílný projekt režiséra Jaroslava Dudka zaznamenal u televizních diváků obrovský úspěch, a tak k němu autoři následně dotočili ještě sedm dalších pokračování.
Záhada křestních jmen a měnícího se ředitele
Dlouhé a rozdělené natáčení přineslo do seriálu nesrovnalosti ve jménech a tykání postav. Vrchní sestra Jáchymová v podání Niny Popelíkové prožila nečekanou změnu identity. V epizodě s názvem Loket z roku 1977 ji doktor Štrosmajer na chodbě jasně osloví „Valentýnko“. V dílu nazvaném Odchod ji však při poradě oslovuje „Martičko“, načež postava Jáchymové pouze vtipně reaguje slovy: „Kdo by to byl řekl!“ Od té chvíle se vrchní sestra křestním jménem nepředstaví v celém seriálu už ani jednou.
Zmatek panoval také u ředitele celé nemocnice Pekaře, kterého ztvárnil Josef Somr a jenž se tak sám do telefonu v 9. dílu představuje. V 19. epizodě ale dorazí z ministerstva kontrola, jejíž zástupce se ptá po řediteli jménem Brunclík. Zaskočená nemocniční sekretářka se cizímu jménu vůbec nepodiví a plynule odpovídá, že pan ředitel zrovna čeká kontrolu.
Dvojí křestní jméno potkalo i manželku doktora Blažeje s tváří Hany Maciuchové, kterou diváci v celém pokračování Nemocnice na kraji města – nové osudy po roce 2008 znali jako Miladu. Původní Dietlův seriál ji přitom poprvé představil jinak. V 6. díle Únos z roku 1977 se její otec v podání Jaroslava Moučky loučí se svým zetěm Blažejem, jehož hraje Josef Abrhám, a upozorňuje ho, že by se o jejich záležitosti neměla dozvědět Alena.
Místy nevysvětlitelný vztah měly postavy k tykání a vykání. Primář Vrtiška v podání Ladislava Peška si s doktorem Štrosmajerem v prvních dílech vzájemně tyká, v pozdějších epizodách už mu ale vyká. Stejný zmatek zažila doktorka Králová s tváří Jany Štěpánkové, která si se Štrosmajerem na začátku na operačním sále tyká, ale v epizodě Gravidita mu nečekaně začne vykat. Podobnou nedůslednost předvedl i samotný Štrosmajer, jenž v epizodě Zánět začne novému primáři Blažejovi náhle vykat, přestože si od samotného počátku seriálu pravidelně tykali.
Omyl při léčbě i magicky převlečený primář Sova
Štáb na place neuhlídal hned několik technických nedostatků, například kouzlo s oblečením primáře Sovy po operaci paní Dobiášové. Sova se vrací do nemocnice v hnědém obleku s kloboukem v ruce. Po úspěšné záchraně pacientky však budovu opouští v modrém obleku a úplně bez klobouku. Ačkoliv se cestou nepřevléká, v momentě, kdy po návratu domů vstupuje do dveří, má sice modrý oblek, ale původní proužkovanou kravatu mu zničehonic nahradila jiná s puntíky.
Chybu v nemocničních kulisách diváci objevili i ve 4. díle Loket, kde Blažejův tchán ošklivě upadne. Postava si u úrazu bolestivě drží levou nohu. Když ho ale lékaři následně v nemocnici ošetřují, ošetřují mu nohu pravou. Iluzi nemocnice občas kazí samotné chování postav – když po úspěšné záchraně Dobiášové odchází personál domů, ze dveří postupně zmizí primář Sova, doktor Blažej i doktorka Čeňková, čímž by na celé ortopedii nezůstal vůbec žádný sloužící lékař. U opakovaně zamykaných nemocničních dveří si zase mohou diváci všimnout chybějícího zámku a faktu, že sestry při manipulaci v ruce nemají žádný skutečný klíč.
Zázračný výtah a odraz celého štábu
Seriál skrývá i výrazné fyzické nesmysly. Výtah mezi poschodími nemocnice má od začátku pouze jedny dveře. Protagonisté je otevřou, nastoupí a dveře se zavřou. Klec se pak s těmito dveřmi rozjede a ve vedlejším patře se dveře zase bez potíží otevřou a hrdinové z nich vystoupí, i když by jedny funkční dveře nemohly obsloužit celou výtahovou šachtu.
Běžní diváci mohli postřehnout i odraz samotných filmařů. Když v 7. epizodě Ema zastavuje sanitka řízená doktorem Jáchymem u zaskočené zdravotní sestry Iny, na lesklé kapotě se zřetelně rýsují silné reflektory a mikrofon zvukaře.
Tyto drobné chyby ale nic nemění a tom, že je seriál Nemocnice na kraji města legendární a dodnes oblíbený. Další epizodu uvede ČT1 v sobotu 10. října od 16:55.
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