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Nemocnice Na Františku sestavila největší tým Race for the Cure a vybrala přes 2 550 eur pro ženy s rakovinou prsu

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Sto šedesát šest účastníků, největší tým pražského závodu a výběr více než 2 550 eur na pomoc ženám s rakovinou prsu. Takovou bilanci si…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:14

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