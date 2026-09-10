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Nemoc může mít horší prognózu než řada nádorů. Prozradit ji může suchý zip v plicích

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Idiopatická plicní fibróza nenápadně zjizvuje plíce a vzniklé poškození už nelze vrátit zpět. Nadějí je včasný záchyt i nová léčba, na jejíž dostupnost čeští pacienti zatím čekají.
IPF – nemoc smrtelnější než rakovinu, kterou prozradí typický zvuk "suchého zipu" v plicích, říká lékařka.

IPF – nemoc smrtelnější než rakovinu, kterou prozradí typický zvuk "suchého zipu" v plicích, říká lékařka.

Zdroj: MaVe PR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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