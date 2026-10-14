Německý senior bere po 45 letech práce i 46 000 Kč měsíčně. O tom si můžou nechat Češi jen zdát

Stačí přejet hranici a stejně dlouhá pracovní kariéra se v penzi promění v úplně jinou částku. Německý důchodce s průměrnou kariérou má na papíře hrubou penzi, jakou v Česku pobírá jen hrstka seniorů. Jak se k takovému číslu dojde a proč ho tuzemský systém nenabízí?
Dvě penze vedle sebe
Začněme u nás. Za červen 2026 vykázala Česká správa sociálního zabezpečení průměrnou starobní penzi vyplácenou samostatně ve výši 21 803 korun za měsíc. Vdovská ani vdovecká část v tomto čísle započítaná není.
Na německé straně se od 1. července 2026 počítá se standardní penzí 1 913,40 eura hrubého měsíčně. Jde o modelový důchod člověka, který 45 let pobíral přesně průměrnou mzdu. Při kurzu České národní banky z 9. října 2026, kdy euro stálo 24,365 koruny, to dělá zhruba 46 600 korun. Hrubá částka německého modelového penzisty je tedy víc než dvakrát vyšší.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Česko Německo Co číslo vyjadřuje průměrný samostatně vyplácený starobní důchod standardní penze, modelový důchod člověka, který 45 let pobíral přesně průměrnou mzdu Výše 21 803 korun měsíčně 1 913,40 eura hrubého měsíčně, zhruba 46 600 korun Období červen 2026 od 1. července 2026 Body za každý rok v práci
Výpočet v Německu připomíná sbírání bodů. Kdo za rok vydělá tolik, kolik činí celostátní průměrný výdělek, připíše si jeden bod. Zbývá vědět, kolik bod vynáší. Od 1. července 2026 je to 42,52 eura, a když se tato hodnota vynásobí 45 body, vyjde právě standardní penze.
Hodnota bodu se mění vždy k 1. červenci a sleduje hlavně to, jak rostou mzdy. Senioři tak mají podíl na tom, jak se daří lidem v práci. Podobně jako v Česku jde o průběžný systém, ve kterém důchody současných penzistů hradí odvody těch, kdo dnes pracují.
Na účet nedorazí celá částka
Poctivé srovnání potřebuje i drobné písmo. Body se připisují podle výdělku, ze kterého člověk odvádí pojistné, takže o výsledku rozhoduje hlavně výše mzdy. Rok s podprůměrným platem vynese jen část bodu a dvě stejně dlouhé kariéry tak mohou skončit u velmi rozdílných penzí.
Uvedená částka je navíc hrubá. Německý penzista si z ní hradí:
zdravotní pojištění, pojištění na dlouhodobou péči, případně ještě daň z příjmu, jejíž výše záleží na roce odchodu do penze, na dalších příjmech i na rodinné situaci.
Průměrná penze, kterou Němci skutečně dostávají, leží citelně pod modelovou částkou, protože ji stahují dolů přerušované a hůř placené kariéry. Standardní penze proto ukazuje, kam se dostane člověk s plnou a průměrně placenou pracovní dráhou.
Proč česká penze tak nevyroste
Český důchod se skládá ze dvou dílů. Základní výměra je pro všechny stejná, procentní výměra se odvíjí od výdělků a délky pojištění. Velkou roli v systému hraje přerozdělování, takže výdělky nad určitou hranicí se do budoucí penze započtou jen zlomkem, nebo vůbec ne. Kdo bral vysokou mzdu, dostane proto v penzi o poznání méně, než by odpovídalo jeho odvodům.
Odlišně funguje i každoroční zvyšování. Tuzemské penze se každý leden zvyšují hlavně podle růstu cen a k tomu jen o menší část růstu reálných mezd. Podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí se v roce 2027 průměrná penze od průměrné hrubé mzdy ještě o kus vzdálí.
České penze se každý leden zvyšují hlavně podle růstu cen a s růstem reálných mezd drží krok jen zčásti. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Srovnání má své meze
Kdo chce srovnávat úplně spravedlivě, musí počítat s jednou nerovností. Za českým číslem stojí statistika všech samostatně vyplácených starobních důchodů, které úřad skutečně posílá, za německým modelový příklad bez jediného výkyvu v kariéře, navíc před odečtením pojistného. Rozdíl i tak zůstává obrovský. Pro drtivou většinu tuzemských důchodců je německá modelová částka nedosažitelná.
Zdroje: https://www.deutsche-rentenversicherung.de/DRV/DE/Ueber-uns-und-Presse/Presse/Meldungen/2026/260305-rentenanpassung-2026.html, https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/rentenanpassung-2026-2337000, https://www.cssz.cz/web/cz/duchodova-statistika, https://ceskeduchody.cz/zpravy/prumerny-duchod-je-skoro-22-tisic-jenze-vic-nez-polovina-duchodcu-takovou-castku-na-uctu-nikdy-neuvidi, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/, https://mpsv.gov.cz/duchody-se-v-lednu-opet-navysi-prumerna-starobni-penze-dosahne-21-839-korun-mesicne, https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://www.newstream.cz/money/prumerny-starobni-duchod-v-cesku-prekonal-castku-21-tisic, https://davky.cz/duchody/prumerny-duchod-v-cr-2026/, https://www.iamexpat.nl/expat-info/germany-news/german-pensions-rise-424-percent-july, https://www.gegen-hartz.de/news/standardrente-steigt-auf-191340-euro-aber-45-arbeitsjahre-reichen-dafr-nicht-aus