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Německý senior bere po 45 letech práce i 46 000 Kč měsíčně. O tom si můžou nechat Češi jen zdát

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Stačí přejet hranici a stejně dlouhá pracovní kariéra se v penzi promění v úplně jinou částku. Německý důchodce s průměrnou kariérou má na papíře hrubou penzi, jakou v Česku pobírá jen hrstka seniorů. Jak se k takovému číslu dojde a...
Německý senior bere po 45 letech práce i 46 000 Kč měsíčně. O tom si můžou nechat Češi jen zdát

Německý senior bere po 45 letech práce i 46 000 Kč měsíčně. O tom si můžou nechat Češi jen zdát

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 06:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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