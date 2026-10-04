Německý průmysl chce porazit dny bez větru a slunce. Baterie SolidFlow může zastoupit 2 GW plynových elektráren

Němci mají pro svůj největší energetický problém vlastní slovo: Dunkelflaute. Označuje období, kdy obnovitelné zdroje vyrábějí velmi málo elektřiny, a netrvá hodiny, ale celé dny i déle. Ministryně hospodářství a energetiky Katherina Reiche zveřejnila, jak často to v roce 2025 nastalo. Obnovitelné zdroje pokryly méně než 20 % spotřeby ve 40 dnech a méně než 30 % v 79 dnech. Pod hranicí 40 % zůstaly ve 139 dnech, tedy víc než třetinu roku. S takovou statistikou nejde Dunkelflaute odbýt jako výjimečný výkyv. Je to opakující se stav, na který musí být soustava připravená.
Kolik hodin by vydržely baterie, jejichž připojení Německo schválilo
V roce 2025 Německo schválilo připojení bateriových úložišť o celkovém výkonu 54,2 GW a kapacitě 142,4 GWh. Kapacitou se to blíží všem německým přečerpávacím elektrárnám dohromady. Kdyby ale všechna tato úložiště najednou dodávala plný výkon, vyčerpala by se zhruba za 2,6 hodiny (142,4 GWh děleno 54,2 GW). Proti čtyřiceti dnům s pokrytím pod 20 % je to jeden večer.
Běžná lithium-iontová úložiště se používají hlavně na úlohy v řádu několika hodin. Technologie Organic SolidFlow od firmy CMBlu míří jinam, na vybíjení přesahující 10 hodin. Výrobce ji popisuje jako organickou redox-flow baterii s pevnými aktivními materiály a vodným elektrolytem. Systém je nehořlavý a nepotřebuje lithium, kobalt ani nikl, takže nezávisí na surovinách, o které se přetahují výrobci elektromobilů.
Ani to na nejdelší epizody Dunkelflaute, které trvají řadu dní, stačit nemusí. Na takovou zátěž nemusí kapacitou ani ekonomicky postačovat baterie ani přečerpávací elektrárny. Jako budoucí možnost se nabízí zelený vodík, jeho výroba a infrastruktura ale zatím nemají potřebné měřítko. SolidFlow cílí na mezeru od několika hodin po desítky hodin, kde dosud žádná široce nasazená alternativa k plynovým zdrojům nebyla.
Plyn za baterie: model počítá s úsporou 166 milionů eur ročně
Za optimismem stojí především CMBlu, energetická společnost Uniper a analytická firma LCP Delta. Ta v dubnu 2026 zveřejnila studii pro Field Energy. Podle jejího modelu by šlo nahradit 2 GW plynových kapacit odpovídajícím objemem dlouhodobých úložišť, aniž by utrpěla bezpečnost dodávek. Spotřebitelé by podle modelu ušetřili až 166 milionů eur ročně.
Studie zároveň uvádí, kde se obě řešení vyrovnají. Úložiště se 1 GW plynové kapacity rovná teprve tehdy, když vydrží vybíjet kolem 16 až 20 hodin. Veřejně uváděný cíl SolidFlow zní „přes 10 hodin“ a sám o sobě nedokládá, že technologie na tuto hranici dosáhne. Mezi slibem výrobce a předpokladem modelu tak zůstává nevyjasněných šest až deset hodin.
Vláda mluví opatrněji. Reiche v červnovém projevu řekla, že dnešní baterie samy několikadenní období slabé výroby z obnovitelných zdrojů nepokryjí. Norská THEMA Consulting Group došla ve studii pro rok 2035 k závěru, že baterie mohou snižovat špičky a část spotřeby plynu, ale plynové elektrárny plně nenahradí a soustava bude potřebovat další řiditelnou kapacitu. V lednu 2026 se Německo dohodlo s Evropskou komisí na 12 GW nové řiditelné kapacity. Pravidla prvních aukcí mají podpořit zdroje, které dodávají elektřinu i během delších období slabé výroby, a plyn mezi nimi zůstává jednou z hlavních možností.
Mercedes si objednal 11 MWh, Uniper chce víc až od roku 2027
SolidFlow už opustil laboratoř. Pilotní systém u Uniperu prošel takzvaným Site Acceptance Testem, tedy formálním ověřením funkčnosti přímo na místě instalace. Mercedes-Benz objednal 11MWh systém pro závod v Rastattu, což je první velká komerční zakázka z průmyslu.
CMBlu provozuje výrobní závod v bavorském Alzenau s aktuální kapacitou 1 GWh. Další závod v Řecku má začít vyrábět v roce 2027 a do roku 2029 chce firma mít výrobní infrastrukturu s kapacitou přes 10 GWh. Plány na další dva roky zatím stojí jen na prohlášeních firmy.
Nejvíc napoví rámcová dohoda s Uniperem z února 2026. Velké odběry v ní závisejí na technické zralosti, projektových zkušenostech a poptávce na trhu. Začít mají nejdříve v roce 2027, a to po tranších nejméně 100 MWh. Každá ze tří podmínek může odběry odsunout, takže dohoda dokládá zájem Uniperu, a ne to, že baterie už ve velkém vytlačují plyn.
Proč by Česko nemělo vypisovat aukce jen pro plyn
Česká energetika řeší stejnou otázku v menším měřítku. Ministerstvo průmyslu a obchodu má od roku 2025 Národní akční plán rozvoje flexibility. V srpnu 2026 zavedlo kapacitní mechanismus, do kterého se formálně může přihlásit jakákoli technologie splňující technické a emisní podmínky.
Česká zpráva o flexibilitě přitom do roku 2030 počítá s růstem výkonu plynových zdrojů z 2 368 MW na 3 407 MW, tedy zhruba o 44 %. K tomu přidává novou přečerpávací elektrárnu Orlík-Kamýk. Mechanismus je otevřený všem technologiím, výhled do roku 2030 ale staví hlavně na plynu.
Německá zkušenost se SolidFlow je pro Česko argumentem, aby aukce a podpory nechaly prostor i pro dlouhodobá úložiště, pokud splní požadované parametry. Pokud se technologie osvědčí v Německu v síťovém měřítku, bude to pro české plánování použitelný doklad. Nejbližším milníkem je rok 2027, kdy má začít výroba v Řecku a kdy nejdříve mohou začít velké odběry Uniperu.