17. března 2026 se u Elsdorfu zakously lopaty do bývalé důlní silnice, které horníci přezdívají „Speedway“. Symbolický výkop odstartoval stavbu přivaděče, jenž má od roku 2030 plnit jednu z nejhlubších děr v Evropě. Povrchový důl Hambach dnes sahá stovky metrů pod okolní řepná pole. Až z něj odjede poslední rypadlo, začne do jámy proudit rýnská voda a podle oficiálního plánu bude proudit zhruba čtyřicet let. Výsledkem má být vodní plocha kolem 35 km² s objemem 4,3 miliardy m³ a maximální hloubkou okolo 360 metrů. Bodamské jezero, dosavadní německý rekordman, měří v nejhlubším místě 251 metrů. Hambach ho pokoří zhruba o 109 metrů.
Hambacher See v číslech: hloubka a objem, které v Německu nemají obdoby
Nejspolehlivější údaje obsahuje změněný
Braunkohlenplan Hambach od krajského úřadu v Kolíně nad Rýnem. Počítá s plochou asi 3 530 hektarů, objemem přibližně 4,3 miliardy m³, maximální hloubkou kolem 360 metrů a průměrnou hloubkou zhruba 120 metrů. Cílová hladina se ustálí přibližně 65 metrů nad mořem.
Regionální rámcový plán Neuland Hambach, který slouží spíš jako vize budoucí krajiny, uvádí hloubku až 365 metrů. V některých veřejných prezentacích navíc koluje rozloha kolem 42 km². Pro střízlivé srovnání se vyplatí držet se čísel z úředního plánu. Rekord Hambachu ale obstojí v obou variantách.
Plochou se nový vodní obr s Bodamským jezerem měřit nemůže. Bodamské jezero zabírá 536 km², tedy asi patnáctkrát víc, a pojme kolem 48 km³ vody. Mezi ostatními velkými německými jezery však Hambach vyniká objemem. Podle tabulky Spolkového úřadu pro životní prostředí obsahuje Starnberské jezero necelé 3 km³ a Chiemsee přibližně 2 km³. Hambach s 4,3 km³ přeskočí obě a mezi velkými jezery v Německu ho objemově předběhne jen Bodamské jezero.
Jezero Plocha Max. hloubka Objem Hambach (plán) 35,3 km² cca 360 m 4,3 km³ Bodamské jezero 536 km² 251 m 48 km³ Starnberské jezero 56,4 km² neuvedeno 3,0 km³ Chiemsee 79,9 km² neuvedeno 2,0 km³ Müritz 112,6 km² neuvedeno neuvedeno Proč hloubku nadiktovalo rypadlo, ne architekt
Tvar budoucího jezera nikdo nenavrhoval u rýsovacího prkna. Plánovací dokument ho odvozuje od takzvaného hmotového deficitu, tedy objemu uhlí a zeminy, který z krajiny po desetiletí odvážely pásové dopravníky. Takovou díru zasypat nejde, chybějící materiál prostě neexistuje. Proto se jáma rekultivuje jako jezero včetně svahů.
Úřední text popisuje budoucí kubaturu jako trychtýř: úzký a mimořádně hluboký spodek, výrazně rozšířená horní část. Konečnou podobu dotvářejí geotechnické úpravy, které mají stabilizovat stěny. Hloubka 360 metrů tak představuje otisk půl století těžby převedený do podoby vodní hladiny.
Právě tady podle nás leží skutečný význam celého projektu. Hambach ukazuje v extrémním měřítku, kolik práce a času spolkne náprava krajiny po uhlí. Těžba trvala desítky let a stejně dlouho potrvá, než se z jejích následků stane jezero.
Pětačtyřicet kilometrů potrubí od Rýna k Elsdorfu
Voda vyrazí z odběrného místa na levém břehu Rýna u Dormagen-Rheinfeldu. Po průchodu čerpací stanicí poteče 21,8 kilometru společnou trasou k rozdělovacímu objektu u Grevenbroich-Allrathu. Tam se proud rozdělí: 3,9 kilometru dlouhá odbočka zamíří k dolu Garzweiler, hambachská větev pokračuje dalších 18,9 kilometru až k vtokovému objektu u Elsdorfu. Celý systém měří kolem 45 kilometrů a průměry trub dosahují 2,2 metru a 1,4 metru. Podle stanice WDR spotřebuje stavba asi devět tisíc dvanáctimetrových trubek.
První zhruba sedmikilometrový úsek, o jehož zahájení informovalo
RWE, staví sdružení firem Streicher, Weiss a Epping. Do země tu půjdou dvě souběžné roury včetně protlaku pod říčkou Erft a „Speedway“ zůstane kvůli pracím uzavřená do konce roku 2027. Povolení celé trasy úřady vydaly 29. ledna 2026.
Odběr má šetřit i rýnskou faunu. RWE slibuje jemné štěrbinové česle s pomalým prouděním, které nemají vtáhnout ryby ani drobnější vodní živočichy. Investice se podle WDR blíží miliardě eur, tedy zhruba 24 miliardám korun. Účet podle vlády Severního Porýní-Vestfálska zaplatí v plné výši těžař RWE Power, a to včetně provozních nákladů.
Čtyřicet let napouštění a otazník nad suchým Rýnem
Pro Hambach plán vyčísluje průměrný odběr kolem 234 milionů m³ ročně, což odpovídá sedmi kubíkům za sekundu, s maximem zhruba 14 m³/s. Prostá aritmetika by vedla k naplnění za necelých dvacet let. Plán přesto počítá se čtyřiceti. Dá se čekat, že rozdíl pohltí okolní horniny, z nichž čerpadla po desetiletí odčerpávala podzemní vodu a které se teď budou pomalu znovu sytit. Svůj díl přidávají i postupné stabilizace svahů a úředně stanovené limity.
Odběr se navíc řídí aktuálním stavem řeky. Ekologický svaz BUND uvádí, že při vysokém průtoku smí celý systém brát až 18 m³/s, při nízké vodě nanejvýš 1,8 m³/s. Roční povolení pro oba doly dohromady činí až 340 milionů m³.
Letošní léto ukázalo, proč tahle pravidla vzbuzují nervozitu. WDR v srpnu 2026 popsala, jak sucho a mělký Rýn vyvolávají u politiků i ochránců přírody pochybnosti, zda model vydrží desetiletí klimatických výkyvů. BUND kritizuje i to, že potrubí poslouží dlouhodobě: kromě jezer má zásobovat okolní mokřady a držet hladinu podzemních vod. Region tak podle svazu zůstane na technickém vodním režimu závislý ještě dlouho po posledním vytěženém kusu uhlí.
Pro představu, jak výjimečné je takové tempo, poslouží Cottbuser Ostsee v Lužici. Tamní bývalý lom dosáhl cílové hladiny v prosinci 2024 po zhruba pěti a půl letech a nateklo do něj kolem 170 milionů m³ vody ze Sprévy. Hambach jí potřebuje přibližně pětadvacetkrát víc.
Od Mostu po Miladu: severočeské lomy v hambachském měřítku
Hydrickou rekultivaci zná i Česko. Jezero Most podle údajů státního podniku
DIAMO zabírá 309 hektarů, obsahuje 70,5 milionu m³ vody a sahá do hloubky 71 metrů. Plnilo se od října 2008 do září 2014 vodou z Ohře. Milada na místě lomu Chabařovice měří 252 hektarů, pojme 35,6 milionu m³ a hluboká je necelých 25 metrů. Napouštění tu trvalo od června 2001 do srpna 2010 a voda přitékala z nádrže Kateřina přes Zalužanský potok i z dalších zdrojů. Medard na Sokolovsku se nejprve sytil podzemní a dešťovou vodou, od roku 2010 mu pomáhá jímání z Ohře s hlídaným minimálním průtokem řeky.
Princip se shoduje, rozměry ani zdaleka. Hambach zabere zhruba jedenáctkrát víc plochy než jezero Most, bude pětkrát hlubší a vody pojme asi šedesátkrát tolik. Proti Miladě vychází objem více než stonásobný. Šest let, za které se naplnil Most, by u Elsdorfu pokrylo jen úvodní kapitolu.
Mola dřív než pláže: co čeká návštěvníky
Na celou proměnu se čekat nemusí. Rámcový plán Neuland Hambach počítá s tím, že kolem roku 2040 bude voda pokrývat asi 1 300 hektarů a na nejhlubších místech přesáhne dvě stě metrů. Zhruba deset let po spuštění napouštění se mají v Elsdorfu, u fóra :terra nova, v obci Morschenich-Alt a v Niederzieru otevřít první přístupy k vodě přes mola a pontony.
Plnohodnotné využití přijde po dosažení cílové hladiny kolem roku 2070. RWE slibuje koupaliště, plachtařské revíry i turistické okruhy. Elsdorf se má proměnit v město u jezera s nábřežím, osm kilometrů břehové hrany dostane podobu klidných rekreačních zón s loukami a domácími listnáči. Plánovači chystají také okruh Hambach Loop, návštěvnické centrum na výsypce Sophienhöhe a kulturní park u Manheimu. Biotopový koridor má spojit zbytky slavného Hambašského lesa s lesem Merzenicher Erbwald.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková