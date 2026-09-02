Německo ukázalo ozbrojené vozidlo bez posádky, které ovládají jen dva lidé z konzole. Jezdit umí i bokem

Na firemní akci KNDS Media Days 19. března 2026 se poprvé veřejně ukázalo nízké kolové vozidlo, které nemá místo pro posádku. Centurio X20 váží 2 800 kilogramů, měří 350 centimetrů na délku, 190 na šířku a pouhých 120 centimetrů na výšku, je tedy nižší než většina osobních aut. Na střeše nese dálkově ovládanou zbraňovou stanici ARX 20 s 20mm kanónem a kulometem ráže 7,62 mm. Operátor sedí u konzole, může být vzdálený více než pět kilometrů a stroj řídí výhradně přes kamery, noční vidění a laserový dálkoměr. Druhý operátor se může připojit a rozdělit si úkoly: jeden řídí, druhý obsluhuje zbraň. A pak je tu detail, který na první pohled zní jako sci-fi: díky řízení všech čtyř kol s režimem takzvaného krabího manévru se celé vozidlo umí posouvat bočně, aniž by se otočilo.
Jak funguje jízda bokem
Centurio X20 má hydraulický pohon všech čtyř kol a čtyři nezávisle řízená kola. KNDS v technické dokumentaci uvádí čtyři režimy řízení: klasický Ackermann, obrácený Ackermann, kruhový a takzvaný paralelní. Právě ten poslední je klíčem k bočnímu pohybu. Všechna kola se natočí stejným směrem a stroj se začne posouvat šikmo nebo do strany, podobně jako se krabí řízení používá u stavebních manipulátorů. Nejde o magický omnidirekční podvozek na speciálních kolech, ale o promyšlený geometrický trik. V praxi to znamená, že vozidlo dokáže přesně vyjet za roh budovy, vysunout se ze zákopu nebo zacouvat do krytu, aniž by muselo složitě manévrovat. Na bojišti, kde každá vteřina navíc v otevřeném prostoru může znamenat zásah, je to zásadní výhoda.
Člověk vždy drží prst na spoušti
Když se řekne „bezpilotní ozbrojené vozidlo“, většina lidí si představí autonomního robota, který sám hledá a ničí cíle. Centurio X20 funguje jinak. KNDS uvádí, že operátor přímo řídí celý proces od označení cíle až po výstřel ze zbraně. Asistenční autonomie pomáhá pouze s mobilitou: stroj se umí vrátit do cesty, zopakovat předem projetou trajektorii nebo automaticky následovat jiné vozidlo. Rozhodnutí o palbě ale zůstává výhradně na člověku. Koncept, který za tím stojí, se jmenuje manned-unmanned teaming: bezosádkové stroje rozšiřují dosah a palebnou podporu klasických jednotek, ale nenahrazují vojáka v rozhodování. Cílem je přesunout největší riziko z posádky uvnitř vozidla na operátora, který může sedět v bezpečnější vzdálenosti od přímého ohrožení.
Zbraňová stanice ARX 20 není žádná improvizace. Gyroskopicky stabilizovaný modul kombinuje denní kameru, infračervené vidění a laserový dálkoměr. Hlavní 20mm kanón v ráži NATO 20×102 dokáže ničit lehce obrněné cíle, sekundární kulomet MAG 58 v ráži 7,62×51 mm je určen proti pěchotě. Spojení mezi vozidlem a konzolí běží přes šifrovaný rádiový kanál, který má podle výrobce odolávat rušení. U příbuzné varianty Pioneer KNDS zmiňuje i možnost optického kabelu pro prostředí s intenzivním elektronickým bojem. Konkrétní úroveň kybernetické ochrany ale z veřejných zdrojů ověřit nelze: výrobce deklaruje odolnost, detaily kryptografie a ochrany proti spoofingu nezveřejňuje.
Závod, ve kterém KNDS není sám
Centurio X20 nevznikl ve vzduchoprázdnu. KNDS o řadě Centurio mluvil veřejně už v červnu 2024 a technický list X20 nese data z téhož měsíce. Mnichovská ukázka tedy nebyla světovou premiérou, ale prvním velkým veřejným živým předvedením. A konkurence nespí. Americká armáda vede program robotických bojových vozidel RCV-Light s cílem prvního nasazení od fiskálního roku 2028. Textron nabízí výrazně těžší pásový RIPSAW M5 o hmotnosti kolem 10,5 tuny, General Dynamics má přibližně deset tun vážící modulární platformu TRX a evropský rival Rheinmetall staví rodinu Mission Master.
Centurio X20 se od amerických protějšků liší filozofií. Zatímco RIPSAW M5 nebo TRX jsou těžké pásové stroje navržené pro modulární náklad a široké spektrum rolí, X20 sází na kompaktnost, nízký profil a manévrovatelnost. Je to spíš chirurgický nástroj pro předsunutou palebnou podporu než univerzální robotický tank.
Český kontext: dveře se otevírají
Centurio X20 není jen vzdálená technologická kuriozita. KNDS má v Česku silné průmyslové vazby: u houfnice CAESAR 8×8 koncern uvádí 40 % lokální výroby, finální montáž zajišťuje Excalibur Army, komunikační hardware dodává Retia a podvozek Tatra Trucks. U tanků Leopard 2A8 pro českou armádu KNDS Deutschland podepsal s Tatra Defense Vehicle kontrakt na výrobu 150 korbů s opcí na dalších 300, ministerstvo obrany mluví o zapojení minimálně jedenácti českých firem.
A co je ještě důležitější: v červnu 2026 Armáda České republiky schválila koncepci zavádění bezosádkových pozemních systémů a otevřela specializovaný polygon NATEP UG pro testování a výcvik. Konkrétní program na pořízení právě Centurio X20 z veřejně dohledatelných zdrojů známý není, ale průmyslová infrastruktura i strategický záměr již existují. Velitelství pozemních sil přitom otevřeně počítá s tím, že perspektiva dálkového operátora je zásadně odlišná od klasického řidiče; výcvik se bude muset zaměřit na práci se senzory, obrazem, latencí a postupy při ztrátě spojení. KNDS na to odpovídá vlastním výcvikovým ekosystémem včetně simulátoru přímo pro zbraňovou stanici ARX 20.
Centurio X20 zatím nemá veřejně známého zákazníka ani datum zavedení do služby. Co ale má, je funkční koncept: ozbrojený stroj, který posílá do nejnebezpečnějšího prostoru místo lidí, a přitom nechává člověku poslední slovo při použití zbraně.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík