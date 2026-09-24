Německé seniorky po 60 nosí na podzim tyhle šaty. Zeštíhlí je v pase a uberou jim vizuálně hned 10 kg

Deset kilo dolů vám žádné šaty neodčarují. Když si ale vedle sebe zkusíte dva různé střihy, rozdíl v zrcadle uvidíte okamžitě. Jeden konkrétní model přitom v německých kolekcích pro zralé ženy patří mezi stálice a s příchodem chladu se vrací do regálů. Česká zákaznice kolem něj většinou jen projde.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Chyba, která postavě uškodí nejvíc
Jakmile se postava po šedesátce promění, ruka automaticky sáhne po něčem volném. Logika vypadá neprůstřelně, protože pod velkým kusem látky se přece nic nepozná. Ve skutečnosti to dopadá naopak. Široká látka pas úplně setře a z trupu se stane jeden souvislý objem, takže žena působí mohutněji, než jaká doopravdy je.
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Druhý extrém škodí stejně. Upnuté šaty z tenkého úpletu ukážou každou nerovnost, a to i tam, kde by si jí normálně nikdo nevšiml. Nejlépe vypadá oblečení, které se těla jen dotýká a nikde ho nestahuje.
Foto: Freepik.com Zavinovací šaty udělají práci za vás
Právě tenhle střih doporučují německé módní weby ženám nad 60 let a tamní kolekce ho zařadily i do nabídky pro podzim 2026. Kouzlo je v tom, že zeštíhlují hned na dvou místech současně.
První je výstřih. Překřížené přední díly samy vykreslí písmeno V, které opticky prodlouží krk, zúží celou horní polovinu těla a zvedne pohled k obličeji. Druhým místem je pas. Šaty se zavazují přesně tam, kde je trup nejužší, takže mezi hrudníkem a boky vznikne jasná hranice a silueta dostane tvar přesýpacích hodin, i když žena výrazné křivky přirozeně nemá.
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Velká výhoda navíc, pásek si utáhnete podle toho, jak se zrovna cítíte. Odpadá dilema, jestli koupit menší, nebo větší velikost.
Foto: Freepik.com O půlce výsledku rozhodne látka
Sebelepší střih nefunguje v nevhodném materiálu. Splývavá viskóza, jemný žerzej nebo krep siluetu obkreslí, aniž by cokoli zvýraznily, zatímco tuhá látka se od těla odchlípne a celý efekt je pryč. Dobře poslouží i směsi s příměsí elastanu, které se přizpůsobí pohybu.
Pozor na lesk. Saténové povrchy odrážejí světlo a partie pod ním opticky zvětšují. Matný materiál a drobnější vzor udělají pro postavu podstatně víc.
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Pro chladnější měsíce fungují pletené a úpletové varianty, které zahřejí a přitom působí elegantně. Délka do půlky lýtek je nejuniverzálnější a hodí se na nákup i na rodinnou oslavu.
U barev vsaďte na tlumené a zemité odstíny. Vínová, lahvově zelená, tmavě hnědá nebo námořnická modř postavu uklidní a k podzimu se hodí líp než jasné letní tóny. Přidejte punčochy v podobném odstínu, kotníkové boty a kardigan navíc a šaty unosíte klidně až do listopadu.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/zavinovaci-saty-jak-zestihlit-postavu-galerie/, https://www.marianne.cz/moda/vetsi-brisko-vas-nemusi-trapit-tyto-strihy-satu-ho-dokonale-zamaskuji-a-ne-nemluvime-o-neforemnych-habitech-923cc, https://gofeminin.de/mode-beauty/modetrends/bonprix-wickelkleid-an-jeder-frau-umwerfend-s5405815.html, https://www.wunderweib.de/laessige-mode-fuer-frauen-ab-60-130410.html, https://www.kondice.cz/moda/jak-obleceni-opticky-zestihli/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/nejlichotivejsi-podzimni-saty-podle-veku-co-nosit-ve-30-40-co-po-50-kazdy-vek-ma-sve Přečtěte si také: Nejhorší zelenina z českých supermarketů. Češi si ji kupují denně, protože si myslí, že je zdravá a netuší, co je s ní špatně