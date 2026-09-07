Německá atletka s 5 miliony sledujících pózovala v bikinách u bazénu v Marrákeši. Na poušti pak předvedla něco jiného

Začátkem září 2026 se na profilu @alicasmd objevil balík fotek a videí, který během hodin přetekl z atletické bubliny do lifestylových médií po celé Evropě. Tmavé bikiny u bazénu, elegantní krátké šaty, sportovní outfit a tréninkové záběry, to všechno by u Alicy Schmidtové nikoho nepřekvapilo. Poslední část alba ale přehodila výhybku: sedmadvacetiletá sprinterka nasedla na čtyřkolku a vyrazila do pouště v okolí Marrákeše. Právě ten kontrast, od lehátka k písečným dunám, vysvětluje, proč její příspěvky pravidelně oslovují lidi, kteří o atletice normálně nečtou.
Od bazénu ke čtyřkolce za pár swipů
Instagramový post fungoval jako miniaturní cestovatelský deník. První snímky zachytily Schmidtovou v tmavých bikinách u hotelového bazénu, další ji ukázaly v krátkých černých šatech a ve sportovním oblečení při tréninku. Závěrečné záběry přesunuly scénu do pouštní krajiny, podle všeho do oblasti Agafay, která leží zhruba čtyřicet kilometrů od Marrákeše a je známá právě nabídkou jízd na čtyřkolkách. Fanoušci reagovali nadšeně. Komentáře pod postem se podle sekundárních médií nesly v duchu „miluju na tom všechno“ nebo „to je šílené“.
Celé album přitom přesně kopíruje vzorec, který Schmidtová na svém účtu buduje roky: sport, móda, cestování. Žádná složka nepřevažuje natolik, aby zastínila ostatní.
Jak se z juniorské štafetářky stala globální značka
Klíčový moment přišel 21. září 2017. Web Busted Coverage ji tehdy označil za kandidátku na „nejpřitažlivější atletku světa“ a internet se postaral o zbytek. Schmidtové tehdy bylo osmnáct, závodila ve štafetě 4×400 metrů za juniorský německý tým. Během měsíců jí počet sledujících vyletěl o statisíce.
Dnes má podle analytického nástroje Likeometer přes 5,2 milionu sledujících. Její oficiální web ji představuje třemi slovy: „Athlete · Model · Creator.“ Sama v rozhovoru pro německý deník tz z roku 2022 řekla: „Jsem stoprocentní sportovkyně.“ Zároveň ale přiznala, že sociální sítě jí dávají ekonomickou stabilitu, kterou by z čistě atletických příjmů neměla. Nemusí vedle sportu chodit do jiné práce, a to je v atletice luxus, který si většina závodníků nemůže dovolit.
Sportovní bilance vs. instagramový dosah
Tady je napětí, které Schmidtovou definuje. Její globální známost výrazně převyšuje seniorskou medailovou stopu:
- 2017 – stříbro na ME U20 ve štafetě 4×400 m
- 2019 – bronz na ME U23 ve štafetě 4×400 m
- 2022 – 5. místo s německou štafetou na ME
- 2023 – 7. místo na MS
- 2024 – 8. místo na ME; na olympiádě v Paříži bez postupu z rozběhů
V Tokiu 2020 figurovala v nominaci pro smíšenou štafetu, ale na dráhu nakonec nenastoupila. Pět milionů sledujících za takovou bilanci nedostanete, dostanete je za schopnost proměnit každodennost atletky v obsah, který lidi baví sledovat.
Devadesát kilometrů týdně a ledové koupele
Kdo by čekal, že lifestylová rovina znamená méně dřiny, mýlí se. V roce 2025 Schmidtová přešla ze čtyřstovky na osmistovku, což si vyžádalo radikální nárůst objemu. V rozhovoru pro Women’s Health popsala skok z přibližně patnácti kilometrů týdně na devadesát až sto během výškového soustředění. Denní režim zahrnuje běžecké a silové jednotky, fyzioterapii, lymfodrenáž a ledové koupele. V intenzivních tréninkových blocích spí minimálně devět hodin.
Marrákeš do tohoto rozvrhu zapadá jako pauza mezi bloky, ne jako únik od sportu. Tréninkové záběry v albu to potvrzují. I na dovolené běží.
Proč její model funguje
Schmidtová není první atletka, která zkouší budovat značku mimo stadion. Je ale jedna z mála, které drží tři vrstvy najednou (vrcholový sport, módní spolupráce a cestovatelský obsah), aniž by kterákoli z nich působila jako kulisa pro zbylé dvě. Nálepku „nejpřitažlivější atletky“ přijímá s ambivalencí: otevřela jí dveře, ale opakovaně zdůrazňuje, že ve sportu by nemělo hrát roli nic vizuálního.
Jeden marrákešský post s fotkami v bikinách a pouštní čtyřkolkou to napětí zachycuje přesněji než jakýkoli rozhovor. Schmidtová ví, co její publikum chce vidět, a ví, že to může ukázat, aniž by přestala být závodnicí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta