Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Německá a rakouská krajní pravice chystá další sraz v Praze. A opět láká na Klause

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Už potřetí se v Praze sejde pestrá směs rakouské a německé krajní pravice a konspirační scény. Prosincovou konferenci rakouské internetové televize AUF1 sledované tajnými službami kvůli extremismu znovu podpoří český exprezident Václav Klaus. Zatímco v minulých letech šlo o utajovanou akci, na níž loni vystoupila i šéfka AfD Alice Weidelová, letos organizátoři lákají – za
profimedia-1118989223

profimedia-1118989223

Zdroj: Alice Weidelová a Václav Klaus na konferenci AfD v Berlíně (červen 2026). Foto: Profimedia
Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Kreml si hrou na „svobodné volby“ testoval svou popularitu. Nedopadl dobře
Kreml si hrou na „svobodné volby“ testoval svou popularitu. Nedopadl dobře
Aleš Rozehnal: Babišův recept na mír na Ukrajině – pohodlí odtržené od reality
Aleš Rozehnal: Babišův recept na mír na Ukrajině – pohodlí odtržené od reality

KOMENTÁŘ. Premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích ostře zkritizoval...

Jan Urban: Proč Češi nechápou, že existují dvě Německa. Jedno německé, druhé ruské
Jan Urban: Proč Češi nechápou, že existují dvě Německa. Jedno německé, druhé ruské

KOMENTÁŘ. „Každý národ si musí uvědomit, že o svém osudu rozhoduje do značné míry sám. Nemůže si to však...

Co ukázal případ „yperit“: sanace zamrzly poté, co ministr za ANO škrtl úředníky
Co ukázal případ „yperit“: sanace zamrzly poté, co ministr za ANO škrtl úředníky

ROZHOVOR. Případ znečištěné lokality u Prášil na Šumavě vytáhl na světlo celou řadu „kostlivců“. Po...

Aleš Rozehnal: Babišovo Čapí hnízdo bez důkazů? Ne, je jich plný spis
Aleš Rozehnal: Babišovo Čapí hnízdo bez důkazů? Ne, je jich plný spis

KOMENTÁŘ. Premiér Andrej Babiš reagoval na výzvu Soudcovské unie, aby doložil své výroky o soudcích...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.