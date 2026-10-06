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Němčina se vrací do hry. Víme, ve kterých regionech a profesích může zvýšit šanci na lepší práci

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Angličtina zůstává na českém pracovním trhu nejběžnějším cizím jazykem, u části pozic ale může být právě němčina dovedností, která uchazeče odliší od konkurence. Výhodu přináší nejen v příhraničních krajích, ale také v Praze a Brně, kde sídlí centra sdílených služeb a firmy obsluhující zákazníky z německy mluvících zemí. V některých profesích se aktivní němčina promítá také přímo do vyššího finančního ohodnocení.
V některých profesích se aktivní němčina promítá také přímo do vyššího finančního ohodnocení.

V některých profesích se aktivní němčina promítá také přímo do vyššího finančního ohodnocení.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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