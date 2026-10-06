Němčina se vrací do hry. Víme, ve kterých regionech a profesích může zvýšit šanci na lepší práci

Význam němčiny na českém pracovním trhu souvisí především s mimořádně silnými hospodářskými vazbami na Německo, které zůstává největším obchodním partnerem České republiky. Objem vzájemného obchodu dosáhl v roce 2025 přibližně 116 miliard eur a německý trh je zásadní zejména pro český průmysl, strojírenství, automobilový sektor a elektrotechniku. Znalost jazyka proto může být zajímavá především v Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji, tedy v regionech s přímou vazbou na německé pohraničí, ale také ve Středočeském a Jihočeském kraji.
Aktuální pracovní nabídky ukazují poptávku například po lidech do nákupu, zákaznického servisu, výroby, kvality, logistiky nebo technických profesí, kde zaměstnanci komunikují s německou centrálou, dodavateli či zákazníky. V Plzeňském kraji se objevují nabídky pro specialisty nákupu nebo pracovníky zajišťující služby německy mluvícím klientům, ve Středočeském kraji je němčina požadována či vítána také u administrativních a technických pozic ve výrobních podnicích. Jazyk tak nemusí být hlavní kvalifikací pro dané místo, může však rozhodovat mezi dvěma uchazeči s jinak podobnou odbornou praxí.
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Praha a Brno nabízejí jiný typ pracovních příležitostí
Druhou výraznou oblastí jsou Praha a Brno, kde hraje němčina důležitou roli především v centrech podnikových a sdílených služeb. Firmy zde z Česka zajišťují účetnictví, personalistiku, nákup, logistiku, technickou podporu, administrativu nebo zákaznickou péči pro několik evropských zemí současně. Právě u těchto pracovních míst může kombinace odbornosti a dalšího evropského jazyka výrazně rozšířit počet pozic, na které může kandidát reagovat.
Mezi typické profese patří finanční účetní, pracovníci pohledávek a závazků, specialisté zákaznické podpory, nákupčí, koordinátoři logistiky, pracovníci obchodní podpory nebo specialisté HR administrativy. U některých míst přitom zaměstnavatelé nehledají rodilé mluvčí, ale požadují především schopnost vést běžnou pracovní komunikaci, vyřídit telefonát, napsat e-mail nebo jednat se zákazníkem.
Aktuální nabídky z Prahy i Brna ukazují němčinu například u pracovních míst ve finančních službách, účetnictví, obchodu nebo zákaznické podpoře. Pro člověka, který ovládá němčinu a zároveň získá základní odbornou specializaci, proto může jít o podstatně širší pracovní trh než u samotné znalosti jazyka.
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Němčina může přidat k výplatě několik tisíc korun
Rozdíl se může projevit také ve mzdě, nejvýrazněji u pracovních míst, kde je cizí jazyk používán každý den. Data Asociace ABSL pro český sektor podnikových služeb uvádějí, že pozice vyžadující aktivní němčinu, nizozemštinu, francouzštinu nebo některý ze severských jazyků obvykle nabízejí jazykový příplatek kolem 5000 korun měsíčně.
Nejde přitom o automatické pravidlo pro celý pracovní trh, protože konkrétní mzda závisí na oboru, zkušenostech, lokalitě i samotné úrovni jazyka. Největší hodnotu má němčina ve chvíli, kdy doplňuje další použitelnou dovednost, například účetnictví, logistiku, technické vzdělání, nákup nebo obchod. Zaměstnavatel totiž zpravidla nehledá pouze člověka, který umí německy, ale odborníka schopného v němčině řešit konkrétní pracovní situace.
Současný český pracovní trh navíc zůstává poměrně aktivní, když ve čtvrtém čtvrtletí 2026 plánuje nabírat nové zaměstnance 37 procent oslovených firem a nejsilnější náborové plány mají obchod a logistika. Právě propojení němčiny s oborem, po kterém je zároveň poptávka, tak může mít pro uchazeče větší cenu než samotný jazyk uvedený v životopise.
MPO / BusinessInfo.cz, Manpower.cz, ABSL.cz, Prace.cz