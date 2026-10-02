Němci skupují tyhle skleněné dózy z dob ČSSR a platí za ně až 6 000 Kč. Češi v nich mají mouku ve spíži

V mnoha českých spížích dodnes stojí obyčejná skleněná dóza, do které babička sypala mouku, cukr nebo krupici. Nikdo si jí nevšímá, protože kdysi stála pár korun a přežila půl století jako samozřejmá součást kuchyně. Za hranicemi ale po podobných kouscích roste poptávka a sběratelé za ně dokážou nechat částky, které domácího majitele zaskočí. Jde o to poznat, jestli ta vaše patří mezi tuctové kusy, nebo mezi ty vzácné.
Proč zrovna Němci shánějí staré české sklo
Zájem o staré české sklo zdaleka nekončí na našich hranicích. Sbírají ho lidé po celé Evropě a největší apetit mají německé aukce a bazary. Souvisí to s historií řemesla. České země patřily po staletí mezi sklářské velmoci a označení böhmisches Glas u sousedů dodnes funguje jako známka kvality. Pohraničí bývalo dvojjazyčným sklářským krajem, kde velkou část hutí vedli řemeslníci německého původu, a sklo i ozdoby z Jablonecka se pod jménem Gablonz vyvážely do celého světa.
Výsledkem je, že kus, který doma vnímáme jako přežitek socialistické kuchyně, je pro německého sběratele vítaný úlovek. Zatímco u nás podobná dóza často skončí v bazaru za pár set korun, za hranicemi po ní sáhne někdo, kdo přesně ví, co drží v ruce.
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Většina dóz, které lidem zůstaly ve spíži, je z lisovaného skla. Vyrábělo se tak, že se rozžhavená sklovina vtlačila do kovové formy, takže vznikaly levné a odolné kusy dostupné pro každého. Od poloviny šedesátých let většinu těchto skláren sdružil národní podnik Sklo Union a výrobky putovaly do domácností po celém Československu.
Levná sériová výroba ale neznamenala, že by na vzhledu nezáleželo. Tvary navrhovali výtvarníci jako Rudolf Jurnikl, František Vízner, Vladislav Urban nebo Adolf Matura a právě jejich jména dnes mezi sběrateli táhnou nejvíc. Poznávacím rysem téhle éry je silnější sklovina a výrazné geometrické zdobení, kterému se přezdívá bruselský styl podle úspěchu československého pavilonu na světové výstavě v Bruselu.
Úplně nejvíc sběratelé shánějí dózy z uranového skla. Na denním světle má nazelenalý nebo nažloutlý tón a pod ultrafialovou lampou začne svítit sytě zeleně. Uranu je ve sklovině jen malé množství, takže jde o slabě radioaktivní materiál, který se jako dekorace považuje za neškodný. Obecně se ale nedoporučuje v uranových nádobách dlouhodobě uchovávat jídlo a pití, takže tyhle kousky patří spíš do vitríny než do spíže.
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Tady je dobré zůstat nohama na zemi. Obyčejná zachovalá dóza z lisovaného skla, jakých se vyrobily statisíce, se dnes prodává za pár set korun a takových je naprostá většina. Cena šplhá výš, teprve když jde o žádaný autorský návrh, o uranové sklo, nebo o kus v bezvadném stavu. Za takové jednotlivé dózy dokážou sběratelé dát i několik tisíc korun a u opravdu vyhledávaných kousků se cena vyšplhá až k šesti tisícům.
Nejrychleji rostou ceny u kompletních sad a vzácných autorských návrhů. Dochovaná řada nádob ve stejném designu s nápisy mouka, cukr nebo káva má obvykle vyšší hodnotu než jeden osamocený kus a u sběratelsky ceněných autorů se sklo na aukcích vyšplhalo i na desítky tisíc korun. Obyčejná dóza z kuchyně tedy nejspíš žádné jmění neschovává, ale výjimky se najdou.
Jak poznáte, jestli máte doma cenný kus
Nejvíc rozhoduje zachovalost. Naštípnutý roh nebo rýha po hraně srazí u sběratele hodnotu třeba na polovinu.
Přečtěte si také: Ani mikrovlnka, ani trouba. Zbytky jídla ohřejete nejlépe na 1 místě, na které nikdo nemyslí Prohlédněte si proto dózu pečlivě proti světlu a hledejte praskliny a odřené okraje. Podívejte se také na spodní stranu, jestli tam není značka výrobce nebo číslo vzoru, protože doložený autor a sklárna cenu výrazně zvedají. Máte-li podezření na uranové sklo, zhasněte a namiřte na dózu UV lampu. Zelené světélkování prakticky potvrzuje ten sběratelsky nejcennější druh. Pod lampou se rozsvítí i moderní čínské kopie, takže samotná záře nic nezaručuje. Padělek prozradí až strojově hladký povrch bez stop ruční práce a chybějící ražba některé z dobových skláren. Než dózu prodáte, porovnejte ji s dokončenými aukcemi, které ukážou reálně dosažené ceny místo vysněných částek z inzerátů. A jestli máte doma celou sadu, nerozdělujte ji, protože pohromadě má vždycky vyšší cenu.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Uranové_sklo, https://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_glass, https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Jurnikl, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/tuhle-sklenenou-vazu-muzete-mit-stale-doma-u-stareho-sklo-union-muze-cena-mile-prekvapit/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uranove-a-vazelinove-sklo/