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Němci postavili obří továrnu na dělostřelecké granáty za rekordních 15 měsíců. Ukrajinu přesto zásobovat nezvládá

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Závod Werk Niedersachsen v dolnosaském Unterlüß má plochu 30 000 metrů čtverečních a investici téměř 12,5 miliardy korun. Přesto pokryje jen zlomek toho, co Ukrajina denně vystřílí.
Dělostřelecká munice

Dělostřelecká munice

Zdroj: Rheinmetall
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...

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