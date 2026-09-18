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Nemáte doma tyhle staré hodinky po dědovi? Za 1 model dávají na Bazoši i 650 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Skoro každá rodina má někde staré natahovací hodinky po dědovi nebo babičce. […]
Nemáte doma tyhle staré hodinky po dědovi? Za 1 model dávají na Bazoši i 650 000 Kč
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