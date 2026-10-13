Nemáte doma tenhle starý porcelánový hrnek z ČSSR? Pokud ano, může mít hodnotu klidně 1 000 Kč

Makovice, modrobílý cibulák nebo vánoční výjev. Kdo vyrůstal v Československu, zná tyhle obrázky z babiččiny kredence nebo z chaty. Některé hrnky s nimi dnes kupci shánějí cíleně a nabízejí za ně překvapivě slušné peníze. Který kus má šanci a jak ho poznat?
Nejdřív se podívejte na dekor
Největší zájem je o hrnky s makovicemi, s vánočními motivy a s cibulovým vzorem. Při posuzování ceny se kupci řídí hlavně obrázkem.
Cibulák má zavádějící jméno. Jeho hlavními motivy jsou granátová jablka a broskve, nakreslené tak zjednodušeně, že v nich lidé kdysi viděli cibuli. Porcelánka v Dubí u Teplic ho vyrábí od roku 1885 a díky ocelotisku mohla hrnky a talíře s tímto vzorem chrlit masově.
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Do budoucna by mohl stoupat i zájem o firemní porcelán. Tak se říká nádobí s logem, které porcelánky vyráběly na objednávku konkrétního socialistického podniku nebo organizace. Hrnek s logem dávno zaniklé instituce si proto před vyhozením dobře prohlédněte.
Loket, nebo Dubí? Napoví razítko na dně
Druhá otázka zní, kdo hrnek vyrobil. Nejlépe se prodávají kusy z porcelánek v Lokti a v Dubí. Odpověď většinou najdete na dně. Logo porcelánky tam určí továrnu a zhruba i dobu výroby, a pokud je u něj anglický název státu Czechoslovakia, kus pochází z let po roce 1918. Neznámé logo stačí zachytit mobilem a dohledat v internetových databázích, které značky porcelánek shromažďují.
Že je takových hrnků v domácnostech plno, má prosté vysvětlení. Od roku 1958 patřilo osmnáct poválečně zestátněných porcelánek pod hlavičku národního podniku Karlovarský porcelán. Jeho dílny zásobovaly obchody v takovém množství, že se bez jejich hrnků obešla málokterá domácnost. O ceně proto rozhodují detaily, kterými se jeden kus odliší od tisíců dalších.
Přečtěte si také: Kdo má v kredenci tenhle hrnek po babičce, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj platí i 1 000 Kč Hrnky z porcelánek národního podniku Karlovarský porcelán měla skoro každá domácnost, cenu proto určují detaily a výrobce. Ilustrační foto. Zdroj: Melike B / Pexels. Kolik za hrnek reálně dostanete
Horní hranice se u jednoho hrnku pohybuje kolem 1 000 Kč. Blízko k ní se dostal třeba hrnek zdobený makovicí, který se prodal jen o kousek levněji. Takové ceny ale platí pro zachovalé kusy s oblíbeným dekorem. U hrnku z běžné dubské produkce se cena většinou zastaví v řádu několika set korun a částku nad 1 000 Kč kupující zaplatí jen ojediněle.
Hodně rozhoduje stav a každé viditelné poškození cenu citelně sníží. Opravdu velké peníze v řádu desetitisíců se v aukcích točí kolem kompletních souprav od známých návrhářů. Na takové částky jednotlivý hrnek nedosáhne.
Orientační ceny v kostce:
Co prodáváte Orientační cena Poznámka jednotlivý hrnek s oblíbeným dekorem až kolem 1 000 Kč jen zachovalý kus; prodaný hrnek s makovicí se této částce téměř vyrovnal hrnek z běžné dubské produkce většinou v řádu několika set korun nad 1 000 Kč jen ojediněle poškozený hrnek citelně nižší hodně rozhoduje stav kompletní souprava od známých návrhářů v řádu desetitisíců korun v aukcích; jednotlivý hrnek na takovou částku nedosáhne Z bazarové bedny až do sbírky Přečtěte si také: Nemáte ve sklepě starou plechovou konev z ČSSR? Za 1 typ dnes sběratelé platí tisíce
Ještě před lety to vypadalo úplně jinak. „Před patnácti lety takový hrneček běžně stál na bazaru 20 nebo 5 korun,“ uvedl pro CNN Prima NEWS majitel antikvariátu Petr Horáček. Od té doby šla cena nahoru mnohonásobně. Laťku dnes zvedají hlavně nabídky, které sběratelé vidí na sítích a v online inzerci.
Většinu kupců tvoří lidé ve věku 30 až 40 let, pro které je takový hrnek kusem vlastního dětství. Obliba retro nádobí přitom roste i v okolních zemích. Starý porcelán sbírají například Poláci a mezi jejich úlovky patří i kusy vyrobené u nás.
Na věčný růst cen ale nesázejte. Zájem o retro předměty přichází ve vlnách a odborníci připouštějí, že ani současná vlna nemusí trvat dlouho.
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Reálnou hodnotu nejlépe ukážou dražby, které už mají vítěze. Inzeráty a vyvolávací ceny na Aukru odrážejí hlavně přání prodávajících a o skutečné prodejní ceně vypovídají jen málo. Starožitník vám při výkupu nabídne méně, než kolik by hrnek vynesl v aukci, protože na něm při dalším prodeji sám potřebuje vydělat.
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Do inzerátu pak nezapomeňte přidat fotku dna se značkou. Právě podle ní kupci poznají výrobce a od výrobce se odvíjí i to, kolik jsou ochotni zaplatit.
Zdroje: https://www.dotyk.cz/lifestyle/stare-porcelanove-nadobi-sberatele-vykup-cena/, https://www.tiscali.cz/polaci-houfne-skupuji-tyto-porcelanove-hrnky-z-dob-cssr-v-cesku-lezi-zaprasene-na-pudach-pritom-maji-hodnotu-i-13-000-kc-741422, https://energozrouti.cz/clanek/stary-porcelan-sberatelstvi-hrnky-cena, https://www.denik.cz/bydleni/cibulak-porcelan-generaci/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovarsk%C3%BD_porcel%C3%A1n, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022