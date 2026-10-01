Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nemáte doma tenhle starý fotoaparát z ČSSR? Sběratelé za zachovalý kus dávají na Aukru i 15 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zaprášená krabice na půdě, šuplík ve staré komodě nebo polička ve sklepě. […]
Nemáte doma tenhle starý fotoaparát z ČSSR? Sběratelé za zachovalý kus dávají na Aukru i 15 000 Kč

Nemáte doma tenhle starý fotoaparát z ČSSR? Sběratelé za zachovalý kus dávají na Aukru i 15 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:47

Reklama
Další články z Extrafit.cz
Tohle viselo na zdi skoro v každém panelákovém obýváku v ČSSR. Kdo to nevyhodil, dostane dnes i 70 000 Kč
Tohle viselo na zdi skoro v každém panelákovém obýváku v ČSSR. Kdo to nevyhodil, dostane dnes i 70 000 Kč
Kdo má na půdě starý dřevěný mlýnek na kávu po dědovi, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj dají i tisíce
Kdo má na půdě starý dřevěný mlýnek na kávu po dědovi, ať ho nevyhazuje, sběratelé za něj dají i tisíce

Zaprášená dřevěná krabička s klikou, která u vás doma léta zahálí ve […]

Ani čistič, ani tablety: zapáchající pračka bude vonět jako nová, když do bubnu večer dáte 1 věc ze spíže
Ani čistič, ani tablety: zapáchající pračka bude vonět jako nová, když do bubnu večer dáte 1 věc ze spíže

Znáte to. Prádlo vytáhnete z pračky, chvíli příjemně voní, ale za pár […]

Za Husáka stál kolem 500 Kčs a měla ho každá domácnost. Dnes za starý mixér z ČSSR dávají sběratelé i 1 000 Kč
Za Husáka stál kolem 500 Kčs a měla ho každá domácnost. Dnes za starý mixér z ČSSR dávají sběratelé i 1 000 Kč

Elektrický mixér léta hučel skoro v každé české kuchyni a v sedmdesátých […]

Prohledejte sklep. Jestli najdete staré lyže z ČSSR, sběratelé za ně na Aukru dají i 1 000 Kč
Prohledejte sklep. Jestli najdete staré lyže z ČSSR, sběratelé za ně na Aukru dají i 1 000 Kč

Pár prken opřených za regálem se zavařeninami vypadá jako jasný kandidát na […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.