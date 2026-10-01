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Nemáte doma tenhle starý fotoaparát z ČSSR? Sběratelé za zachovalý kus dávají na Aukru i 15 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zaprášená krabice na půdě, šuplík ve staré komodě nebo polička ve sklepě. […]
Nemáte doma tenhle starý fotoaparát z ČSSR? Sběratelé za zachovalý kus dávají na Aukru i 15 000 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 01.10.2026 06:47
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