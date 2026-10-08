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Nemanželský potomek Collaltů chce zachránit zámek v Brtnici. Je upoutaný na lůžko, informace sbírá jen přes internet

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Francouzský architekt David Bucher se hlásí k levobočné větvi Collaltů a chce pomoci chátrajícímu zámku v Brtnici. Kvůli nemoci ho poznává jen z obrazovky.
Nemanželský potomek Collaltů chce zachránit zámek v Brtnici. Je upoutaný na lůžko, informace sbírá jen přes internet

Nemanželský potomek Collaltů chce zachránit zámek v Brtnici. Je upoutaný na lůžko, informace sbírá jen přes internet

Zdroj: Foto: Jiří Sedláček - Frettie / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:00

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