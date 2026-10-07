Nemá ani 50 kilo a chce být mistryní světa. Bývalou Miss Německo přivedla k boxu šikana na základní škole

Do ringu v hale Messe Magdeburg vstoupí žena, kterou Německo zná spíš z mola než z boxerských galavečerů. Čekají ji čtyři kola po dvou minutách, první zápas mezi profesionálkami a bilance nula výher, nula proher. Tatjana Genrich ale v rukavicích nezačíná. Vrací se do nich. Box poznala jako školačka, která se potřebovala bránit, a dlouho předtím, než ji kdokoli fotil na titulní strany, vyhrávala zemské amatérské šampionáty. Teď je jí 33 let, trénuje pětkrát týdně a nahlas říká, že chce být jednou mistryní světa. Cesta k tomu má několik pater a první z nich začíná za pár týdnů.
Box byl dřív než korunka
Genrich se narodila v Rusku a od roku 2003 žije v Německu. Podle deníku BILD byla ve škole často šikanovaná. „Chtěla jsem se nějak bránit,“ shrnula pro BILD, jak se dostala k boxu. Víc o tom období veřejně neřekla a podrobnosti si nechává pro sebe.
Z obrany se ale rychle stal soutěžní sport. Oficiální profil soutěže Miss Intercontinental uvádí, že jako dítě žila na sportovním internátu při olympijském boxerském centru. V letech 2007, 2008 a 2009 se stala třikrát po sobě zemskou mistryní Saska-Anhaltska, podle BILDu v muší váze. Tři tituly za sebou. To se náhodou nestává.
Mediální zkratka „kráska vyměnila molo za ring“ proto příběh obrací naruby. Chronologie je opačná: nejdřív ring, potom molo, a teď znovu ring. U Genrich nejde o výstřelek celebrity, která si chce vyzkoušet něco tvrdého. Jde o ženu, která se vrací k disciplíně, jež ji kdysi držela nad vodou.
Miss Deutschland, modelingová škola a pak zpátky do tělocvičny
Po letech v boxu se Genrich naplno pustila do modelingu a soutěží krásy. V Německu přitom existuje víc soutěží s podobným názvem a snadno se zaměňují. Genrich vyhrála Miss Deutschland 2022 pod hlavičkou organizace MGO, nikoli dnes známější Miss Germany. Organizace ji vyhlásila novou Miss Deutschland 30. prosince 2021.
Sbírka šerp je u ní delší. Její vlastní životopis zmiňuje mimo jiné titul Miss Deutschland Europe MGO 2015 a Miss Intercontinental Europe 2023, organizace MGO k tomu připisuje ocenění Miss Popularity a umístění v nejlepší patnáctce soutěže Top Model of the World.
Vedle soutěží si postavila i byznys. Založila modelingovou školu a agenturu Genrich Model Studios, která podle vlastních údajů pomohla do branže více než stovce modelek a modelů. Profil Miss Intercontinental ji navíc vede jako překladatelku a psycholožku.
Tentýž profil obsahuje větu, která dnes působí skoro dojemně: Genrich prý „stále trénuje, ale nezúčastňuje se zápasů“. Ta informace zastarala. Na podzim 2026 už v kalendáři stojí konkrétní datum.
48 kilo v ringu: kam patří a s kým se bude měřit
Při výšce 1,70 metru váží Genrich podle BILDu 48 kilogramů. Na boxerku to zní křehce, ženský profesionální box ale s takovými čísly počítá. Pravidla WBA pro ženské mistrovské zápasy uvádějí několik divizí pod hranicí 50 kilogramů:
|Divize
|Limit
|muší váha
|50,80 kg
|lehká muší váha
|48,99 kg
|mini muší váha
|47,63 kg
Se 48 kily tak Genrich zapadá nejblíž do lehké muší váhy. Sama tvrdí, že jí udržování váhy nedělá potíže. Díky sportu si prý může dát i kus čokolády.
Zajímavější než samotné číslo je prostor, do kterého vstupuje. V lehké muší váze už světové pásy drží zkušené profesionálky. Databáze BoxRec u současných šampionek uvádí například Estefany Alegríu Osorio s bilancí 15 výher a jedné porážky nebo Lourdes Juárezovou se 40 výhrami a čtyřmi prohrami. Genrich zatím nemá jediný profesionální zápas. Propast je obrovská a nikdo ji nezakrývá.
Podobný váhový prostor zná i český box. Fabiana Bytyqi je podle databáze BoxRec první boxerkou z Česka s velkým světovým titulem a pohybovala se v atomové a mini muší váze. V rozhovoru pro iROZHLAS mluvila o atomové váze s limitem 46,26 kg, tedy ještě níž, než kde se dnes drží Genrich. Vzájemný zápas nikdo neoznámil, jde jen o srovnání, jak lehce mohou světové šampionky vážit.
Cesta k pásu má ještě několik pater
Na debut Genrich připravuje trenér Dirk Dzemski. Večer v Magdeburgu pořádá stáj SES Boxing pod názvem „Das große Finale“ (Velké finále). Jméno soupeřky zatím ve veřejných zdrojích nefiguruje.
Plán popsaný v BILDu má jasné pořadí. Pokud Genrich zvládne čtyřkolový debut, má brzy následovat zápas o titul, který by ji dostal do žebříčků. Teprve odtud vede cesta k doporučení pro zápas o mistrovství světa. Federaci, ve které by o světový pás chtěla bojovat, zatím nikdo nejmenoval. Ve hře jsou teoreticky čtyři velké organizace, tedy WBA, WBC, IBF a WBO, ale konkrétní volba zatím nepadla.
Je to vážně míněné, nebo jen marketing? Podle nás spíš první možnost, jen s mimořádně silným příběhem do vínku. Pro vážnost mluví tři amatérské tituly, internát u olympijského centra, pět tréninků týdně a zkušený trenér v rohu. Pro opatrnost mluví věk 33 let a nulová profesionální bilance. Skutečnou odpověď dá až ring, ne Instagram.
Srovnání s jinými královnami krásy ukazuje, v čem je případ Genrich jiný. Američanka Whitney Millerová, Miss United States 2012, se po soutěžích věnovala brazilskému jiu-jitsu a otevřeně přiznala, že si ho vybrala i proto, že nechtěla dostávat rány do obličeje. Genrich jde přesně opačným směrem, k disciplíně, kde rány do obličeje patří k řemeslu. Bližší je jí česká boxerka Lucie Sedláčková, kterou Sport.cz v roce 2016 popisoval jako ženu, jež opustila modeling a stala se mistryní Evropy WBO v pérové váze.
Když dítě ve škole šikanují
Příběh Genrich začíná u školní šikany, a proto stojí za to připomenout, co dělat, když se s ní setká vlastní dítě. Box může posílit sebevědomí, kondici a pocit vlastních hranic. Samotnou šikanu ale nevyřeší.
Policie ČR rodičům doporučuje několik kroků:
- ujistit dítě, že stojíte na jeho straně, a zjistit co nejvíc podrobností,
- při vážném fyzickém napadení zajistit lékařské ošetření,
- obrátit se na školu, jednat s třídním učitelem nebo ředitelem a u písemné stížnosti si ponechat kopii,
- nechtít po dítěti, aby útočníkům oplácelo.
Školy se řídí metodickým pokynem ministerstva školství k prevenci a řešení šikany. Děti a studenti do 26 let mohou kdykoli zavolat na Linku bezpečí 116 111, nonstop, anonymně a zdarma.
Kdo chce s boxem začít jako se sportem, najde nejbližší klub v adresáři oddílů České boxerské asociace, rozděleném podle krajů. Od kolika let berou děti, se liší klub od klubu, vyplatí se proto rovnou zavolat trenérovi.
Před sedmnácti lety stála Genrich na stupních vítězů jako zemská mistryně a zdálo se, že její boxerská kapitola skončila. Ve skutečnosti se jen na čas zavřela. 14. listopadu ji v Magdeburgu otevře znovu, tentokrát před publikem, které ji zná z mola, a čtyři dvouminutová kola ukážou, kolik z té školačky v ní pořád zůstalo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta