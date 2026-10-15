Nelíbí se mi, že jsme otroci dětí. Mirek Dopita promluvil o výchově u Agáty doma a nebral si servítky

Říjnová epizoda Agáta Hanychová Podcast přinesla něco, co se v českém showbyznysu nevidí často: manžel přijde do pořadu své ženy a před mikrofony jí vytkne, jak vychovává děti. Dopita nemluvil v náznacích. Pojmenoval konkrétní situace, konkrétní návyky a konkrétní problém, že v jejich domácnosti platí pro děti příliš měkká pravidla. Krátká verze epizody se ve veřejných podcastových katalozích objevila 6. října 2026, plná verze pak kolovala přes platformu HeroHero. Nejostřejší pasáže se do médií dostaly během následujících dní.
Koš, rybářské pruty a otázka za desítky tisíc
Ústřední moment debaty se točil kolem odměňování dětí za domácí povinnosti. Dopita popsal model, který odmítá: dítě vynese koš a rodiče mu za to koupí rybářský prut za desítky tisíc korun. Podle něj je to přesně ta dynamika, která z rodičů dělá sluhy. „Nelíbí se mi, že jsme otroci těch dětí,“ řekl v množném čísle, jako obecnou zásadu.
Agáta se okamžitě zeptala, jestli tím myslí ji. Odpověď byla jednoslovná: „Jseš.“ Žádné diplomatické uhýbání, žádné zmírňování. Dopita prosazuje princip „něco za něco“, běžná pomoc doma nemá automaticky otevírat cestu k drahým dárkům. Úplně odmítl variantu, kdy dítě nedělá nic a rodiče mu stejně nosí luxusní vybavení.
Pět kroužků, nebo pět aktivit?
Výchova nebyla jediné téma, u kterého Dopita přitvrdil. Agátě vytkl i přetížený denní režim dětí, podle něj mají příliš mnoho aktivit. A přidal ještě osobnější rovinu: řekl, že Agáta je hyperaktivní, žene se za penězi a nemá vyváženou rovnováhu mezi prací a rodinou.
Agáta se bránila bod po bodu. Namítla, že Kryšpín doma koš opravdu vynáší, že děti nejsou bez povinností a že popis přetíženého dne neodpovídá realitě. Pět kroužků denně? Ne, pět aktivit, včetně času stráveného s maminkou. Trvala na tom, že pro rodinu dělá hodně. Žádná z těchto obran ale Dopitu viditelně neposunula z jeho pozice.
Tři děti, jeden metr
V domácnosti Hanychové a Dopity žijí tři děti od různých otců: Mia po Jakubu Prachařovi, Rozárie po Jaromíru Soukupovi a Kryšpín, biologický syn obou. Dopita dlouhodobě tvrdí, že mezi nimi nedělá rozdíly. „Beru je všechny stejně, jsou to děti v jedné domácnosti,“ řekl už v loňském rozhovoru pro pořad Na kafeečko. Dodal tehdy, že na Kryšpína bývá někdy spíš tvrdší. Agáta doplnila, že dcery ho nebraly jako cizího člověka, Rozárie s ním ráda usínala.
Jenže právě tento rovný přístup naráží na odlišné výchovné nastavení obou rodičů. Dopita sám v loňském rozhovoru popsal, že po jeho návratu do rodiny měl Kryšpín problém s tím, že přišel o dominantní pozici v domácnosti. A Agáta už v roce 2024 připouštěla, že děti u ní měly „volnou výchovu“. Říjnový spor tedy nevznikl z ničeho. Je to spíš kapitola v delším příběhu o tom, jak se v patchworkové rodině hledají společná pravidla, a jak těžko se hledají, když jeden rodič chce přitáhnout šrouby a druhý je zvyklý je mít povolené.
Co zůstává za mikrofonem
Explicitní dohoda z epizody nevyplývá. Dopita si své výtky drží, Agáta je průběžně zpochybňuje. Popis epizody ji rámuje jako rozhovor o tom, co dnes ve vztahu dělají jinak a proč spolu vydrželi, ne jako předzvěst rozchodu. Společný základ existuje: stejné zacházení se všemi dětmi a důraz na respekt k matce.
Otevřená otázka je jiná. Všechny tři děti jednou vyrostou a internet nezapomíná. Jak si totiž Redakce VIPŽivot všimla, odborníci na sharenting, včetně Americké psychiatrické asociace, opakovaně upozorňují, že veřejné mluvení rodičů o výchově vlastních dětí vytváří trvalou digitální stopu, kterou děti mohou vnímat jako narušení soukromí. UNICEF doporučuje zapojovat děti do rozhodování o tom, co o nich rodiče sdílejí.
Dopita a Hanychová se neshodnou na tom, kolik stojí vynesený koš. Na tom, že o tom mluví nahlas a ne přes prostředníky bulváru, se ale shodnou oba. A to je v českém celebritním prostoru pořád víc než průměr.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová