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Nelíbí se mi, že jsme otroci dětí. Mirek Dopita promluvil o výchově u Agáty doma a nebral si servítky

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Miroslav Dopita v podcastu své ženy otevřeně řekl, že Agáta je „otrokem dětí“. A tím teprve začal.
Agáta Hanychová a Miroslav Dopita

Agáta Hanychová a Miroslav Dopita

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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