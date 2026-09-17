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Neleží vám ve skříni? Zapomenutá česká fantasy série se prodává za 3 000 Kč za kus. O ceně rozhoduje počet dotisků

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Komplet čtyř brožovaných paperbacků z přelomu tisíciletí se v dubnu 2026 prodal na Aukru za 13 490 Kč, a poptávka po jednotlivých svazcích stále roste.
Neleží vám ve skříni? Zapomenutá česká fantasy série se prodává za 3 000 Kč za kus. O ceně rozhoduje počet dotisků

Neleží vám ve skříni? Zapomenutá česká fantasy série se prodává za 3 000 Kč za kus. O ceně rozhoduje počet dotisků

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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