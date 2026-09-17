Neleží vám ve skříni? Zapomenutá česká fantasy série se prodává za 3 000 Kč za kus. O ceně rozhoduje počet dotisků

Jiří Kulhánek napsal sérii Divocí a zlí mezi lety 1999 a 2000. Čtyři díly (Čas mrtvých, Hardcore, Temný prorok a Kříže) vyšly v nakladatelství Poutník jako žánrový hybrid akční fantasy, hororu a sci-fi. Původní cena na obálce se pohybovala kolem 162 Kč. Dnes se za jediný svazek v dobrém stavu platí tisíce. Na TrhKnih evidujeme u série cenová minima od 2 300 do 4 900 Kč podle dílu, u prvního svazku čeká na nabídku devadesát zájemců. Jak je možné, že brožura za stokorunu vyrostla na sběratelský artikl za cenu slušné elektroniky?
Proč zrovna Divocí a zlí: co dělá z paperbacku vzácnost
Klíč k pochopení cenových hladin leží v tiráži, nikoli v samotném stáří výtisku. Sběratel nekupuje „starého Kulhánka“, kupuje konkrétní vydání konkrétního dílu v konkrétním stavu. A právě tady se jednotlivé svazky série dramaticky liší.
Čas mrtvých a Hardcore mají v bibliografické databázi
Legie evidována tři česká vydání či dotisky (1999, 2003, 2004). Temný prorok je veden pouze s jediným vydáním z roku 2000. Kříže nesou rovněž rok 2000, ale TrhKnih u nich navíc uvádí dotisky z let 2003 a 2005. Méně dotisků znamená menší zásobu v oběhu, a menší zásoba při stabilní poptávce tlačí cenu vzhůru.
Jenže počet vydání funguje jen jako vstupní filtr. Konečnou částku výrazně dolaďuje fyzický stav exempláře: ošoupaná obálka, zlomený hřbet, vpisky tužkou, zažloutlé stránky nebo poškozená vazba dokážou srazit hodnotu o stovky i tisíce korun. A pak je tu faktor kompletnosti: kdo nabízí všechny čtyři svazky pohromadě, může si říct o prémii.
Kolik stojí jednotlivé díly a kde se skutečně obchodují
Cenový rozptyl napříč českými bazarovými platformami vypadá v polovině roku 2026 takto:
Díl TrhKnih (aktivní nabídky) Databáze knih Sbazar Čas mrtvých 3 690–4 949 Kč — — Hardcore 2 850–3 761 Kč — — Temný prorok 2 400–3 999 Kč 3 499–6 000 Kč — Kříže 4 700–5 900 Kč — 5 600 Kč Komplet 1–4 — — 16 450 Kč
Na Aukru se 2. dubna 2026 prodal komplet všech čtyř dílů za 13 490 Kč, doložená transakce, nikoliv pouhá nabídková cena. Jednotlivé kusy se objevují i na Bazoši a Sbazaru, prodejci v inzerátech zdůrazňují „první vydání“ a „top sběratelský stav“. TrhKnih u série eviduje 51 až 56 historických prodejů na díl a 61 až 90 registrovaných zájemců. Tohle nejsou přepálené inzeráty osamělého optimisty, jde o trh s měřitelnou hloubkou.
Čas mrtvých vede, Temný prorok překvapuje: anatomie poptávky
Intuice by napovídala, že nejvzácnější díl bude i nejdražší. Temný prorok s jediným doloženým vydáním by měl být králem série. Realita je složitější. Cenově nejvýše vychází Čas mrtvých, úvodní svazek, po kterém touží devadesát zájemců na TrhKnih, a jeho nabídky startují od 3 690 Kč. Proč? Protože první díl série je vstupní branou pro každého nového sběratele. Kdo chce komplet, potřebuje začít právě tady.
Kříže, závěrečný čtvrtý svazek, drží druhou příčku s nabídkami od 4 700 Kč. Hardcore se pohybuje nejníže, kolem 2 850 Kč, přestože má stejný počet dotisků jako Čas mrtvých. Temný prorok osciluje mezi 2 400 a 4 000 Kč na TrhKnih, na Databázi knih ale vyskočí až na 6 000 Kč. Cenovou hladinu tedy neurčuje jen bibliografická vzácnost, ale i pozice svazku v sérii a momentální nabídka na konkrétní platformě.
Kulhánek jako sběratelská značka: co ještě leží v poličkách
Divocí a zlí rozhodně nepředstavují osamělý cenový extrém v Kulhánkově katalogu. TrhKnih u autora uvádí Cestu krve 1 od 18 000 Kč, Cestu krve 2 od 15 000 Kč a Vládce strachu od 10 000 Kč. Noční klub se drží kolem 3 200–3 500 Kč za díl, Stroncium startuje na 1 845 Kč. Série Divocí a zlí patří do vyšší sběratelské ligy české fantastiky, ale v rámci autorova vlastního portfolia zdaleka neobsadila vrchol.
Poptávka přitom trvá roky. Už v prosinci 2011 se pod oficiální aktualitou nakladatelství
CREW o dotisku Vyhlídky na věčnost řešily obavy, aby vyprodané Kulhánkovy tituly neskončily na Aukru za trojnásobek. Od té doby ceny vyrostly mnohonásobně. Nové oficiální vydání Divokých a zlých se v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo; poslední veřejně prodávanou Kulhánkovou knihou zůstává 2. vydání Vyhlídky na věčnost z listopadu 2022. Jak poznat, co máte doma: tiráž rozhoduje o tisících korun
Kdo chce zjistit, zda mu v knihovně neleží exemplář za několik tisíc, potřebuje otevřít tiráž a zkontrolovat čtyři údaje: rok vydání, číslo vydání nebo dotisku, ISBN a edici. Orientační body pro sérii:
Čas mrtvých — 1999 / 2003 / 2004, ISBN 80-85892-42-1 Hardcore — 1999 / 2003 / 2004, ISBN 80-85892-43-X Temný prorok — 2000, ISBN 80-85892-45-6 Kříže — 2000 (dotisky 2003 a 2005), ISBN 80-85892-47-2
Při prodeji se vyplatí vyfotit obálku, hřbet, tiráž a všechny vady. Uvést, zda jde o první vydání nebo pozdější dotisk. A zvážit, jestli neprodávat rovnou jako komplet: čtyři svazky pohromadě dokážou přinést výrazně víc než součet kusových inzerátů.
Brožovaný paperback za 162 Kč, který si někdo koupil v roce 1999 u stojanu v knihkupectví, dnes může v perfektním stavu vynést třicetinásobek původní ceny, pokud jeho majitel ví, co přesně drží v ruce.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková