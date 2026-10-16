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Nela Slováková opět terčem. Tentokrát se o ni Roušal střetl s výživovým influencerem

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Dennívýzva
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Stačilo jedno video o hubnutí a bojovník Oktagonu Radek Roušal má další osobní spor. Výživový influencer Jan Sucharda, známý jako Pan Krabička, tvrdí, že mu Roušal v soukromých zprávách vyhrožoval. Zápasník oponuje, že jen bránil partnerku Nelu Slovákovou.
Nela Slováková opět terčem. Tentokrát se o ni Roušal střetl s výživovým influencerem

Nela Slováková opět terčem. Tentokrát se o ni Roušal střetl s výživovým influencerem

Zdroj: OKTAGON MMA
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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