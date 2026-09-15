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Někteří prodejci začali při platbě kartou zaokrouhlovat částky směrem nahoru. ČOI vydala varování

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Česká obchodní inspekce odhalila desítky prodejců, kteří při platbě kartou porušují zákon. Zaplatíte 199,98 Kč a z účtu vám zmizí rovných 200? Možná jste se právě stali obětí zakázané praxe.
Někteří prodejci začali při platbě kartou zaokrouhlovat částky směrem nahoru. ČOI vydala varování

Někteří prodejci začali při platbě kartou zaokrouhlovat částky směrem nahoru. ČOI vydala varování

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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