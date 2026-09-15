Někteří prodejci začali při platbě kartou zaokrouhlovat částky směrem nahoru. ČOI vydala varování

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Stojíte u pokladny, terminál ukazuje přesnou částku 199,98 koruny. Přiložíte kartu, potvrdíte platbu a jdete dál. Teprve později při kontrole výpisu z účtu zjistíte, že vám prodejce strhl rovných 200 korun. Rozdíl je sice minimální, ale právě tady začíná problém.
Česká obchodní inspekce (ČOI) letos provedla 140 kontrol zaměřených na dodržování pravidel při přijímání plateb. Kontrolní akce probíhala od poloviny března do poloviny července 2026 a výsledky nejsou nijak povzbudivé. Ve 42 případech inspektoři odhalili porušení předpisů – v devíti provozovnách neoprávněně zaokrouhlovali konečné částky při platbě kartou.
Mnozí zákazníci si ani nevšimnou, že jim prodejce účtuje o pár haléřů nebo korun víc. Jenže právě tohle jednání je v rozporu se zákonem. Pravidla pro zaokrouhlování se totiž vztahují výhradně na hotovostní platby, nikoliv na transakce kartou.
Kdy je zaokrouhlení v pořádku a kdy už ne
Zákon umožňuje prodejcům upravit konečnou částku na nejbližší platnou nominální hodnotu mincí – ale pouze tehdy, když zákazník platí v hotovosti. Pokud tedy nakoupíte za 199,98 Kč a vytáhnete peněženku s bankovkami, obchodník smí částku zaokrouhlit na 200 korun. V takovém případě jde o standardní postup, který má zjednodušit manipulaci s drobnými mincemi.
Situace se ale zcela mění ve chvíli, kdy místo hotovosti použijete platební kartu. Při karetní transakci musí být z vašeho účtu stržena přesně ta částka, kterou ukazuje pokladní systém – tedy včetně haléřů. Žádné zaokrouhlování nahoru ani dolů není povoleno.
Problém tkví v tom, že řada menších prodejců toto pravidlo buď nezná, nebo ho vědomě ignoruje. Automatické zaokrouhlování při karetních platbách se tak stalo jedním z nejčastějších pochybení, na která inspektoři během kontrol narazili.
Poplatky za kartu? Ty jsou také mimo zákon
Ještě závažnější prohřešek odhalila ČOI ve čtyřech kontrolovaných provozovnách. Tam prodejci požadovali po zákaznících přímo poplatek za to, že zaplatili kartou. Cedule typu „platba kartou +2 Kč“ jsou nepřípustné.
Zákon o platebním styku číslo 370/2017 Sb. jasně stanoví, že obchodník nesmí účtovat poplatek za úhradu běžnou spotřebitelskou platební kartou. Neplatí tu žádná výjimka v podobě předchozího upozornění – i kdyby vás prodejce na poplatek dopředu upozornil, pořád jde o nelegální praxi.
Výjimka existuje pouze u některých firemních platebních karet, kde zákon připouští specifické podmínky. U běžných karet vydaných pro spotřebitele ale žádný prostor pro extra poplatky není.
Za zjištěná porušení v rámci této kontrolní akce ČOI pravomocně uložila pokuty v celkové výši 74 000 korun. Sankce mají prodejce motivovat k tomu, aby pravidla dodržovali a zákazníky neobtěžovali nelegálními příplatky.
Kontroly přitom neprobíhaly jen ve velkých obchodních řetězcích. Inspektoři zamířili především do malých prodejen, ke stánkovým prodejcům, do restaurací a dalších provozoven služeb. Prověřovali také internetové obchody a tržnice – zkrátka všude tam, kde dochází k platbám kartou.
Na co si dát pozor při každé platbě
Abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením, stačí si zapamatovat dvě základní pravidla. První: za samotnou platbu spotřebitelskou kartou vám prodejce nesmí účtovat žádný poplatek. Druhé: konečná částka se nemá kvůli způsobu platby nijak zaokrouhlovat.
Pokud při placení kartou zjistíte, že vám obchodník účtuje více, než odpovídá skutečné ceně nákupu, vyplatí se částku okamžitě zkontrolovat a zeptat se na důvod navýšení. V případě, že prodejce trvá na poplatku nebo zaokrouhlení, máte právo transakci odmítnout a obrátit se na Českou obchodní inspekci.
Drobné koruny navíc se možná zdají jako maličkost, ale v součtu tisíců transakcí denně jde o významné částky. A hlavně – jde o porušení vašich práv jako spotřebitele. Právě proto inspekce kontroly provádí a sankce ukládá. Vaše pozornost u pokladny může být tím nejlepším nástrojem, jak nelegální praxi zabránit.
Zdroje článku: ČOI, arecenze.cz, podnikatel.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková