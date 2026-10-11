Někteří majitelé nemovitostí už letos zaplatili, jiní musí poslat další peníze. Rozhoduje hranice 5 000 korun

Pravidla rozlišují poplatníky podle výše roční daně za nemovitosti nacházející se v územní působnosti jednoho finančního úřadu, v praxi tedy v rámci jednoho kraje. Pokud roční daň nepřesáhne 5 000 korun, platí se standardně najednou a letošní termín připadl kvůli kalendáři na 1. června 2026. To znamená, že ani při částce přesně 5 000 korun nevzniká běžná druhá listopadová splátka. U daně vyšší než 5 000 korun lze částku rozdělit na dvě splátky, přičemž druhá je v roce 2026 splatná nejpozději 30. listopadu.
Poplatník ale nemusel rozdělení využít a mohl celou daň zaplatit už při první splatnosti, takže před listopadovou platbou je vhodné nejprve zkontrolovat, zda na účtu finančního úřadu skutečně nějaká část povinnosti zbývá. Samostatná pravidla mají poplatníci provozující zemědělskou výrobu, u nichž první splátka připadá na konec srpna a druhá rovněž na 30. listopadu.
Zůstatek i údaje k platbě ukáže DIS+
Nejjednodušší kontrolu nabízí daňová informační schránka DIS+ na portálu MOJE daně. Po přihlášení lze v části věnované dani z nemovitých věcí zobrazit stanovenou daň podle jednotlivých finančních úřadů, termíny splatnosti i informace o provedených úhradách. Systém zároveň pracuje s případným přeplatkem nebo nedoplatkem na osobním daňovém účtu, takže poplatník nemusí spoléhat pouze na starou složenku nebo údaje uložené z jara. K dispozici jsou také platební údaje a QR kód, což snižuje riziko chyby při ručním přepisování čísla účtu nebo variabilního symbolu.
U fyzické osoby slouží jako variabilní symbol zpravidla rodné číslo uváděné bez lomítka, u právnické osoby identifikační číslo. Daň z nemovitých věcí má předčíslí bankovního účtu 7755, vlastní číslo účtu se ale liší podle příslušného finančního úřadu, proto není vhodné posílat peníze na účet dohledaný jen podle jiné platby nebo jiného kraje. Bezpečnější je použít přímo údaje z DIS+, platební informace doručené finanční správou nebo QR kód.
Nestačí platbu v poslední den pouze odeslat
Při dodržení listopadového termínu je důležité počítat s tím, že rozhodující není pouze okamžik, kdy poplatník zadá příkaz ve svém internetovém bankovnictví. Platba musí být nejpozději v den splatnosti připsána na příslušný účet finančního úřadu. Při převodu mezi bankami proto není ideální nechávat úhradu až na večer 30. listopadu, zvlášť pokud banka nezaručuje okamžité zpracování platby. Kdo chce minimalizovat riziko pozdního připsání, měl by příkaz zadat s předstihem a následně může stav znovu ověřit v DIS+. Pozornost si zaslouží také vlastníci nemovitostí v několika krajích, protože daň se stanovuje samostatně podle jednotlivých finančních úřadů a hranice 5 000 korun se neposuzuje prostým součtem všech nemovitostí v celé republice.
Finanční správa letos eviduje přibližně 4,2 milionu přiznání k dani z nemovitých věcí a už po červnovém termínu měla na účtech přes 15 miliard korun, přičemž celoroční inkaso za rok 2026 očekává kolem 24 miliard. Více než devět z deseti plateb se přitom uskutečňuje bezhotovostně, takže kontrola správného účtu, variabilního symbolu a skutečného připsání platby je pro většinu poplatníků nejdůležitější praktickou částí celé úhrady.
Zdroje: financnisprava.gov.cz