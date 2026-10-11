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Někteří majitelé nemovitostí už letos zaplatili, jiní musí poslat další peníze. Rozhoduje hranice 5 000 korun

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Část majitelů nemovitostí má letošní daňovou povinnost už vyřízenou, jiní budou muset do konce listopadu poslat finančnímu úřadu ještě jednu platbu. Druhá splátka se týká těch, jejichž daň z nemovitých věcí v rámci jednoho kraje přesahuje 5 000 korun a kteří letos nezaplatili celou částku najednou. Termín připadá na 30. listopadu 2026.
Někteří majitelé nemovitostí už letos zaplatili, jiní musí poslat další peníze. Rozhoduje hranice 5 000 korun

Někteří majitelé nemovitostí už letos zaplatili, jiní musí poslat další peníze. Rozhoduje hranice 5 000 korun

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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