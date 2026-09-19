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Některé věci v odpadním potrubí nahánějí instalatérům hrůzu. Lidé je tam přesto bezmyšlenkovitě vyhazují každý den

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Dennívýzva
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Odtok se dá ucpat poměrně snadno, pokud se do něj dostanou věci, které do něj nepatří. Málokdo ale ví, že i ty nejmenší kousky mohou nadělat pořádnou paseku.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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