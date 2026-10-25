Některé pokojové rostliny pomáhají zlepšovat vzduch v domácnosti. Mnozí přitom jejich schopnosti vůbec netuší

Nejsou vidět, ale je jich okolo nás spousta. Vlivem používání moderních čisticích prostředků a nátěrů se do vzduchu uvolňují zdraví škodlivé toxiny.
Ve většině domácností je toxinů plno. Uvolňují se z plastů, lepidel, dřevotřísky, gumy, různých nátěrů i čisticích prostředků. V prostředí bytu nebo domu se tak
vznáší molekuly benzenu, formaldehydu, xylenu nebo třeba čpavku. Zdravý lidský organismus si s nimi sice do jisté míry poradí, ale lidé s oslabenou imunitou mohou mít velké potíže. Toxiny působí lidem bolesti hlavy, nevolnosti, alergie, ale ve větším množství také třeba rakovinu. Rozmístěte po příbytku čističky vzduchu
Uspořádat své bydlení tak, aby se z ničeho toxiny neuvolňovaly, je v dnešním moderním světě utopie. Jen z běžných typů podlah se uvolňuje toxinů velké množství, natož z nábytku a předmětů denní potřeby.
Naštěstí existují živé organismy, které dokážou toxiny pohlcovat. Jsou to opravdové čističky vzduchu. Jedná se o pokojové rostliny. Některé z nich dokážou zlikvidovat až 90 procent všech toxických látek z prostředí bytu. Fotografie: Pixabay
Aby pokojové květiny mohly účinně fungovat, měla by být alespoň jedna rostlina na 10 metrů čtverečních. Pokud doma kouříte, pořiďte si fíkus. Tomu se
v zakouřeném prostředí vyloženě daří a vzduch perfektně pročistí. Do místností, kde je dostatek místa, můžete dát květiny, jako je palma datlová nebo palma areková. Ta dokonce neškodí ani domácím mazlíčkům a pomůže vám od benzenu, oxidu uhelnatého, formaldehydu a xylenu.
Kvetoucí rostliny byt nejen ozdobí
V domácím prostředí se dobře daří i drobnějším chryzantémám. Mají rády světlejší místo a vyžadují pravidelnou zálivku. Opravdovou čističkou vzduchu je lopatkovec. Ten ale
není vhodný do domácností, kde bydlí alergici na pyl. Poměrně často kvete a pylu vyprodukuje celkem velké množství. Vyžaduje stinné místo a vlhkou půdu. Je opravdu výkonný. Dokáže domácnost zbavit všech toxinů, které jsme v článku zmínili. Fotografie: Pixabay
Před vánoci bývá častou ozdobou českých domácností také vánoční hvězda. I ta je velmi účinná v boji za čistý vzduch. Má ale malý problém. Vylučuje šťávu, která u citlivých lidí může vyvolat alergickou reakci.
Krásná, červeně kvetoucí anturie pomůže s přebytkem amoniaku a kaktusy, které jsou na pěstování a zálivku hodně nenáročné, dokážou kromě obvyklých toxinů pohltit i škodlivý elektrosmog z vašich obrazovek. Šikovných květin je hodně
Tuhle léčivku určitě znáte. Je to aloe vera. Kromě toho, že její gel účinně hojí drobné rány a spáleniny, dokáže pomoci i s likvidací škodlivin. Má ráda slunce a spokojí se jen s občasnou zálivkou. Oblíbenou pokojovou rostlinou je také dracena.
Ač pochází z druhého konce zeměkoule, zdomácněla i u nás. Nesnáší průvan, vyžaduje dostatek světla, ale na přímém slunci neprospívá. Potřebuje vlhkou zem, ale ne přemokřenou. Fotografie: Pixabay
Pokojových rostlin, které zbavují prostředí toxinů, je mnoho a nezvládneme je všechny vyjmenovat ani tady. Pokud máte doma krb nebo kotel, pořiďte si potos. Zbaví vás oxidu uhelnatého. Můžete zvolit i zelenec, ale pozor,
držte ho dál od dětí a mazlíčků, je totiž jedovatý. Také tchýnin jazyk je velmi prospěšný a nenáročný břečťan se rád odvděčí za místo ve vašem příbytku. Břečťan ale raději ukliďte z dosahu dětí. Mladé výhonky mohou při dotyku působit vyrážku.
Zdroj: GardeningKnowHow
The post
Pokojové rostliny, které vás chrání před vlivem toxinů. Možná je doma máte i vy, jen to o nich nevíte appeared first on BydlímeÚtulně.cz.