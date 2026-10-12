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Nejzdravější vajíčková pomazánka bez majonézy: Je plná bílkovin a hotová do 10 minut

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Vajíčková pomazánka potěší chuťové pohárky dokonale jemnou chutí a tělo zase ocení vysoký obsah bílkovin. Tradiční pomazánka ale obsahuje majonézu, která z ní zbytečně dělá kalorickou bombu bez potřebných živin. Začala jsem proto připravovat zdravější verzi, která je ideální pochoutkou klidně i v dietě.
Nejzdravější vajíčková pomazánka bez majonézy: Je plná bílkovin a hotová do 10 minut

Nejzdravější vajíčková pomazánka bez majonézy: Je plná bílkovin a hotová do 10 minut

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 12:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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