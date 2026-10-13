Nejzdravější rostlina světa roste všude v Česku. Je nejlepší proti kašli i zácpě, ale vypadá jako plevel

Drobné lístky, které mají co nabídnout
Na první pohled žádný zázrak. Pár drobných zelených lístků, tenké stonky a výrazná vůně, která leckomu připomene ředkvičky nebo hořčici.
Řeřicha setá (Lepidium sativum) přesto patří mezi rostliny, které si zaslouží mnohem více pozornosti, než jim běžně věnujeme. Je levná, nenáročná a čerstvé výhonky si můžete vypěstovat dokonce i v době, kdy venku panuje nevlídné počasí a záhony jsou prázdné.
Řeřicha náleží do čeledi brukvovitých, stejně jako zelí, brokolice, ředkvičky nebo hořčice. Právě do této skupiny patří řada zelenin, které jsou zajímavé nejen svou chutí, ale také obsahem prospěšných látek.
V mladých listech řeřichy najdeme vitamin C, vitamin K, karotenoidy a další rostlinné látky. Obsahuje také minerální látky, například draslík a v menším množství železo. Konkrétní složení přitom závisí na stáří rostliny i podmínkách, ve kterých vyrostla.
Její největší výhodou je, že ji nemusíme kupovat v supermarketu ani čekat na hlavní zahradnickou sezonu.
Stačí sáček semínek a malá miska. Pokud ji budete pravidelně vysévat, můžete mít čerstvou zelenou nať k dispozici prakticky po celý rok. A právě v zimě a předjaří, kdy bývá nabídka čerstvých domácích bylinek omezená, přijde taková možnost obzvlášť vhod.
Pomocník při kašli
Řeřicha se v lidovém léčitelství používá dlouho a připisují se jí různé příznivé účinky.
Tradičně se zmiňuje také v souvislosti s kašlem a potížemi dýchacích cest. Její výrazná chuť a obsah rostlinných látek jsou důvodem, proč se objevuje v receptech na domácí směsi s medem.
U řeřichy byly zkoumány například antioxidační a další biologické účinky některých obsažených látek. Velká část poznatků však pochází z laboratorních pokusů nebo výzkumu na zvířatech. Kvalitních klinických důkazů, které by potvrzovaly, že konzumace řeřichy léčí konkrétní onemocnění, je zatím málo. Je proto rozumnější považovat ji za hodnotnou součást jídelníčku než za náhradu léků.
Při běžném nachlazení může být příjemným doplňkem pestré stravy, ale přetrvávající nebo zhoršující se kašel není dobré řešit pouze bylinkami.
Na trávení má vliv i to, co jíme každý den
Druhým důvodem, proč se řeřicha doporučuje, jsou potíže s trávením.
V lidových receptech se objevuje také jako pomocník při zácpě.
Mladé výhonky jsou vítaným zpestřením jídelníčku, ale jejich obvyklá porce je poměrně malá. Samy o sobě proto nepředstavují spolehlivý způsob, jak vyřešit dlouhodobou zácpu. Pro pravidelné vyprazdňování je důležitější celkový příjem vlákniny, dostatek tekutin a pohyb. Pomáhá zařazovat například ovesné vločky, luštěniny, zeleninu, ovoce a celozrnné potraviny.
Řeřicha však může jídelníček příjemně obohatit. Má výraznou chuť, takže i malé množství dokáže proměnit obyčejný chleba s pomazánkou, zeleninový salát nebo míchaná vejce. čerstvá řeřicha na pečivu | Zdroj: Madeleine Steinbach / Shutterstock Největší výhodou je rychlost. Sklízet můžete už za několik dní
A teď přichází důvod, proč by řeřicha neměla chybět ani v domácnostech, kde se jinak rostlinám příliš nedaří.
Její pěstování je totiž tak jednoduché, že nepotřebujete zahradu, skleník ani zvláštní pěstitelské zkušenosti. První výhonky se mohou objevit už za dva až tři dny a mladou nať lze při vhodných podmínkách sklízet přibližně za pět až sedm dní.
Nejjednodušší je domácí pěstování v misce. Připravte si mělkou nádobu, buničitou vatu nebo několik vrstev papírové kuchyňské utěrky. Podklad navlhčete, ale nenechte v nádobě stát vodu. Na povrch hustě nasypte semínka řeřichy a postavte misku na světlé místo, kde není příliš chladno. Pak už potřebujete především trpělivost a pravidelnou kontrolu vlhkosti. Podklad nesmí vyschnout, zároveň by však semínka neměla ležet ve vodě. Nejlépe se osvědčuje jemné rosení. Jakmile výhonky dorostou do vhodné výšky, odstřihněte je čistými nůžkami těsně nad podkladem.
Pokud chcete mít čerstvou řeřichu stále po ruce, nevysejte všechna semínka najednou. Každých několik dní založte novou misku. Ve chvíli, kdy jednu sklízíte, už bude další úroda na cestě.
Truhlík za oknem zvládne i začátečník
Kdo dává přednost pěstování v zemině, může sáhnout po obyčejném květináči nebo truhlíku. Použijte jemný výsevní substrát, před výsevem jej navlhčete a semínka rozprostřete po povrchu. Jen lehce je přitlačte, případně zasypte velmi tenkou vrstvou zeminy. Příliš hluboký výsev není vhodný, protože semínka potřebují snadno vyklíčit.
Nádobu umístěte na světlý parapet a hlídejte, aby substrát nevyschl. Není nutné přehánět to se zaléváním ani přidávat velké množství hnojiva. Řeřicha se pěstuje především pro mladé výhonky, které rostou rychle, takže během krátké doby nepotřebují složitou péči.
Výhodou truhlíku je, že v něm můžete vysévat opakovaně a sklízet podle potřeby. Hodí se také pro ty, kteří chtějí mít na parapetu malou jedlou zahrádku, ale nemají místo na větší bylinky. Jen pamatujte, že při pěstování na vlhkém podkladu i v zemině je důležitá čistá nádoba a kvalitní osivo určené ke klíčení či pěstování jedlých výhonků.
Skleník ještě zjara zeje prázdnotou? Využijte ho
Zahrádkáři mohou řeřichu využít i jinak. Na konci zimy a brzy zjara, kdy je skleník ještě prázdný a na rajčata, papriky či okurky teprve přijde čas, může posloužit jako místo pro první rychlou úrodu. Řeřicha má krátkou vegetační dobu a nepotřebuje mnoho prostoru.
V nevytápěném skleníku bude růst záviset na teplotě a množství světla. V chladných dnech klíčení a vývoj zpomalí, takže není možné slíbit sklizeň v přesném termínu. Přesto jde o šikovný způsob, jak využít prostor ještě před hlavní sezonou. Pokud ji vyséváte přímo do půdy, zvolte propustné místo a dbejte na rovnoměrnou vlhkost.
V kuchyni se neztratí ani malá hrst
Řeřicha má pikantní, lehce štiplavou chuť.
Nejlépe vynikne čerstvá, proto ji přidávejte až na hotové jídlo. Skvěle se hodí na chleba s máslem nebo tvarohovou pomazánkou, do vaječných pokrmů, zeleninových salátů, pomazánek i na vařené brambory. Její chuť může oživit také krémovou polévku, pokud ji nasypete na talíř těsně před podáváním.
Právě čerstvé použití je praktické i z hlediska zachování některých vitaminů, které se při delším zahřívání mohou ztrácet. Řeřicha navíc dodá jídlu barvu a výraznou chuť, takže není potřeba přidávat velké množství soli nebo dalších dochucovadel.
Řeřicha možná není zázračným lékem, který by sám vyřešil kašel, zácpu i všechny další zdravotní potíže. Její skutečná přednost je mnohem praktičtější: čerstvou zelenou nať si můžete vypěstovat téměř kdykoli, bez zahrady a bez velkých nákladů. Až tedy příště uvidíte nenápadná semínka v obchodě, vzpomeňte si, že k malé domácí úrodě někdy stačí opravdu jen miska, voda, semínka a trpělivost.
Zdroje článku:
vlasta.cz, iprima.cz, toprecepty.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková