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Nejvyšší stavba Česka zmizí za pár dní. Lidé jezdí k Českému Brodu za poslední fotkou i stovky kilometrů

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Dvojice 355metrových stožárů Liblice B u Českého Brodu má padnout mezi 12. a 16. říjnem. Fotografové i zvědavci se sjíždějí k poslední dominantě Polabí.
Nejvyšší stavba Česka zmizí za pár dní. Lidé jezdí k Českému Brodu za poslední fotkou i stovky kilometrů

Nejvyšší stavba Česka zmizí za pár dní. Lidé jezdí k Českému Brodu za poslední fotkou i stovky kilometrů

Zdroj: Foto: ŠJŮ / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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