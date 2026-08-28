Nejvyšší nabídka ukazuje znalce umění, který odhalí každý padělek, jen ne vlastní osamělost

Virgil Oldman je světově uznávaný dražitel a znalec umění, který si svůj samotářský život chrání stejně přísně jako obrazy, se kterými pracuje. Když ho k odhadu zděděné sbírky přizve mladá Claire Ibbetsonová a odmítá se s ním osobně setkat, začne Virgil postupně narušovat vlastní pravidla, na nichž si dosud tolik zakládal. Kromě ní má blízko jen ke dvěma lidem: mladému mechanikovi Robertovi, který mu pomáhá skládat tajemná soukolí nalezená v Clairině domě, a starému příteli Billymu Whistlerovi, malíři, jehož talent na kopírování cizích rukopisů Virgilovi léta pomáhá rozšiřovat soukromou sbírku ženských portrétů. Že si znalec pravosti sám poněkud upravuje pravidla hry, patří k tomu, co z něj dělá zajímavější postavu než obyčejného geniálního podivína.
Kamera Fabia Zamariona drží podobně uvážlivý rytmus jako Virgilův každodenní řád, s citem pro detail starožitností a zaprášených interiérů, které díky ní působí skoro jako další postavy. Giuseppe Tornatore, který film režíroval i napsal, se vrací k typu komorního vyprávění soustředěného na jednu postavu, jaké čeští diváci znají hlavně z oscarového Bio Ráj, tentokrát ale bez nostalgie po dětství, spíš s chladnější a téměř detektivní atmosférou.
Hudbu složil Ennio Morricone a jde o jednu z jeho posledních výraznějších filmových partitur. Místo velkých témat, díky nimž proslul ve westernech, tu pracuje spíš s tichem a útržkovitými motivy, které atmosféru podtrhují, nikoliv přebíjejí.
Geoffrey Rush
nese film na vlastních bedrech a Virgila hraje jako muže, u kterého je těžké odhadnout, kde končí profesionální odstup a začíná obrana před vlastní zranitelností. Po jeho boku stojí Sylvia Hoeks
jako Claire, Jim Sturgess
jako Robert a v menší, ale výrazné roli Donald Sutherland
coby Billy.
Tempo prvních dvou třetin je záměrně rozvláčné, film si dává na čas, než odkryje, oč tu vlastně jde. I závěr, který se přiklání k žánrovější zkratce, působí o něco méně vypracovaně než pečlivě budovaná záhada, jež mu předchází. Divákům, kteří se snímkem vydrží, se to ale vyplatí; vyprávění se skládá postupně, podobně jako staré nálezy, se kterými Virgil pracuje.
Nejvyšší nabídka sedne divákům, kteří mají rádi pomalejší evropská dramata s výraznými herci a nevadí jim počkat si na vysvětlení. Kdo hledá rychlou zápletku nebo jednoznačný žánr, může sáhnout jinam. Film je momentálně dostupný na KVIFF TV a YouTube Movies, nebo si ho můžete pustit v rámci zpětného zhlédnutí na Prima MAX (čtvrtek v 11:05).
Zdroj: Kinobox