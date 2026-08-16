Nejvyšší důchod v Česku je skoro čtvrt milionu. Čeští senioři zuří, že nemají ani na rohlíky, zatímco někdo jiní jsou milionáři

Když se mezi seniory otevře téma důchodů, emoce létají vzduchem rychleji než letáky v supermarketu. Někdo řeší, jestli mu po zaplacení nájmu zbyde na léky a základní potraviny. Jiný si v klidu plánuje dovolenou u moře a řeší, kam investovat přebytečné peníze. A pak přijde informace, že nejvyšší důchod v Česku se blíží částce čtvrt milionu korun měsíčně. Není divu, že to spoustu lidí zvedá ze židle. Jeden systém, úplně jiné životy
Na první pohled to vypadá jako čistá nespravedlnost. Jak je možné, že v jednom státě existují senioři, kteří žijí z penze sotva nad hranicí přežití, zatímco jiní mají příjem, o jakém se většině pracujících ani nesnilo. Realita je ale složitější a mnohem méně černobílá.
Český důchodový systém není loterie ani hra náhody. Výše důchodu se odvíjí hlavně od toho, jak dlouho člověk pracoval. A z jakých příjmů odváděl sociální pojištění. Kdo měl dlouhou a stabilní kariéru s vysokými výdělky? Ten má logicky vyšší nárok než ten, kdo pracoval přerušovaně, za nízkou mzdu nebo velkou část života pečoval o rodinu.
Přečtěte si také: Češi vůbec neví, že v těchto případech dostanou velmi nízký důchod. Stačí se na to přitom jen připravit Foto: Freepik.com Jak vznikly extrémně vysoké důchody
Nejvyšší důchody, o kterých se dnes mluví, ale nevznikají podle současných pravidel. Jde o historické případy z dob, kdy systém umožňoval započítat do výpočtu penze i extrémně vysoké příjmy bez výrazného omezení. Jinými slovy kdo vydělával hodně a odváděl hodně, dostal odpovídající důchod. Stát tehdy neřešil stropy ani redukční hranice tak přísně jako dnes.
Proto se dnes může objevit senior s penzí blížící se čtvrt milionu korun. Není to ale nový trend ani běžná realita. Spíš rarita, která postupně mizí spolu s generací, které se tehdejší pravidla týkala.
Proč dnešní vysoký plat nezaručí pohádkový důchod
Současný systém je nastaven jinak. Velmi vysoké příjmy se do výpočtu důchodu započítávají jen částečně. Čím víc člověk vydělává nad určitý limit, tím menší vliv to má na výslednou penzi. Výsledkem je, že i lidé s nadstandardními platy dnes odcházejí do důchodu s částkami, které jsou vysoké, ale rozhodně ne astronomické.
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Maximální nově přiznávané důchody se pohybují v úplně jiných řádech než historické rekordy. Stát tím posiluje solidární složku systému a snaží se zabránit extrémním rozdílům.
Foto: Freepik.com Průměr není realita
Průměrný důchod v Česku dnes přesahuje dvacet tisíc korun. To číslo ale klame. Většina seniorů se pohybuje v širokém rozpětí a právě v něm se skrývá pocit křivdy. Pro někoho je dvacet tisíc relativní klid. Pro jiného částka, se kterou se žije od výplaty k výplatě i v důchodu.
Celý systém tak stojí na tenké hraně mezi solidaritou a zásluhovostí. Není dokonalý, ale ani náhodný. A zatímco extrémně vysoké důchody postupně mizí, otázka zůstává stejná. Jak zajistit, aby stáří nebylo bojem o přežití, ale důstojnou kapitolou života. A to je debata, která rozhodně nekončí jedním rekordním číslem.
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Zdroje: Nikol Kolomazníková – autorský text https://brunetavkuchyni.cz/wp-admin/post-new.phphttps://ceskeduchody.cz/zpravy/nejvyssi-duchod-cr-starobni-invalidni-castky https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/nejvyssi-duchod-v-cesku-2025/ https://www.akcniceny.cz/magazin/nejvyssi-duchod-v-cesku-presahuje-249-tisic-kdo-na-nej-dosahne-a-jake-jsou-podminky/ https://www.dumazahrada.cz/rozpocet/finance-penize-penze-maximalni-duchody-v-roce-2025/