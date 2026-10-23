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Nejvypečenější hon na filmového zabijáka? Horor Slayground skládá v traileru šílené místo činu

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Jeremy Saulnier se po úspěchu kriminálního thrilleru Rebel Ridge vrací k hororovému žánru, který ho před lety dostal mezi nejzajímavější nezávislé filmaře současnosti. Jeho novinka Slayground od studia A24 se dosud schovávala za marketingovou kampaní, která připomínala reklamu na nejděsivější pouťovou atrakci široko daleko. Nový trailer konečně odkrývá podstatně větší kus příběhu a naznačuje, že nás čeká nejen krvavý horor, ale také kriminální pátrání s prchajícím podezřelým v hlavní roli.
Nejvypečenější hon na filmového zabijáka? Horor Slayground skládá v traileru šílené místo činu

Nejvypečenější hon na filmového zabijáka? Horor Slayground skládá v traileru šílené místo činu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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