Nejvypečenější hon na filmového zabijáka? Horor Slayground skládá v traileru šílené místo činu

Jeremy Saulnier se po úspěchu kriminálního thrilleru Rebel Ridge vrací k hororovému žánru, který ho před lety dostal mezi nejzajímavější nezávislé filmaře současnosti. Jeho novinka Slayground od studia A24 se dosud schovávala za marketingovou kampaní, která připomínala reklamu na nejděsivější pouťovou atrakci široko daleko. Nový trailer konečně odkrývá podstatně větší kus příběhu a naznačuje, že nás čeká nejen krvavý horor, ale také kriminální pátrání s prchajícím podezřelým v hlavní roli.
Úvodní teaser, který se začal promítat před zombie řežbou Resident Evil, sázel především na záběry z bezpečnostních kamer a reakce návštěvníků strašidelného domu. Doprovodný web RunLikeHell.com pak rozjel odpočítávání, jehož smysl se vyjasnil až s příchodem nové upoutávky. Ta už představuje Coryho Michaela Smithe jako Michaela „Metal Mikea“ Gravese, pracovníka hororové atrakce, který se probudí mezi mrtvolami svých kolegů a nedokáže si vybavit, co se během osudové halloweenské noci vlastně stalo. Zatímco se kolem něj stahuje policejní smyčka, snaží se přijít na kloub masakru, z něhož může vyjít jako viník i oběť.
Saulnier
tak očividně míří dál než jen k přímočarému slasheru ve stylu Hell House LLC
. Z atrakce, kde se návštěvníci dobrovolně nechávají děsit falešnými vrahy a umělou krví, se stává skutečné místo činu a Michaelův útěk připomíná kriminální štvanici, v níž nikdo nemůže věřit vlastní paměti ani lidem kolem sebe. Do případu navíc vstupují vraždy spojované s postavou přezdívanou Handyman, přičemž trailer si pohrává s hypotézou, že odpovědi mohou ležet přímo v útrobách titulního Slaygroundu. Výsledkem je příslib podivně přitažlivého křížence hororu a thrilleru, který má blíž k záhadám Longlegs
než k obyčejnému řetězení lekaček.
Padesátiletý režisér si přitom jméno udělal především nekompromisním Zeleným pokojem, kde punková kapela narazí na neonacistickou partu, a později také hororem Zastavte temnotu. Skutečný průlom ve streamovací éře mu ale přinesl až netflixovský Rebel Ridge, který ukázal, že jeho cit pro syrové násilí a stupňované napětí funguje i mimo úzkou hororovou škatulku. Návrat k žánru proto nemusí znamenat krok zpátky: Slayground může být naopak jeho dosud nejambicióznější hrou s očekáváním. Pomůže mu i obsazení, v němž vedle Smithe figurují talenti posledních dní jako Chase Sui Wonders (Studio), Sophie Wilde (Digger), Imogen Poots (Chronologie vody) nebo Stephen Root (Widow's Bay).
Vypadá to na spletitou záhadu hodnou halloweenského strašení, jenže A24 – snad po nedávném kasovním propadáku Onslaught o vraždících supervojácích – mění propagační i distribuční taktiku. Po teaseru, který záměrně tajil skoro všechno kromě samotné atrakce, přichází trailer s konkrétnější zápletkou, policejním pátráním a záhadou, zda Michael skutečně vraždil, nebo to na něj někdo pompézně a velmi krvavě narafičil. Americká premiéra je nyní naplánována na 29. ledna 2027. České datum uvedení zatím v kalendáři bohužel schází.
Zdroje: A24, Vulture