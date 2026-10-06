Nejvýkonnější telefony světa v září 2026: Čip A19 Pro těsně porazil M3 a výsledky překvapily i odborníky

Ke konci září 2026 jsou poslední veřejně dostupná data v
globálním žebříčku AnTuTu vedena jako aktualizace 2026.8. Výsledky ukazují výraznou převahu androidových herních a výkonnostních vlajkových lodí. První místo drží Red Magic 11 Pro se skóre 4 013 168 bodů, což je jediný telefon, který překonal hranici čtyř milionů bodů. A co motiv „A19 Pro těsně porazil M3“, který rezonoval mezi technologickými nadšenci? Ten pochází z oficiálního iOS článku AnTuTu publikovaného 4. ledna 2026 na základě dat za prosinec 2025. Šlo přitom o souboj iPhonu 17 Pro Max s čipem A19 Pro proti iPadu Air 2025 s čipem M3, tedy telefonu proti tabletu, nikoli dvou telefonů. Rozdíl činil pouhých 13 975 bodů, což AnTuTu samo popsalo jako „mírně vyšší“. Při běžné fluktuaci kolem 100 000 bodů u stejného modelu jde o výsledek, který je potřeba brát s rezervou. V aktuální iOS tabulce za srpen 2026 už navíc zařízení s čipy M3, M4 a M5 iPhony s A19 Pro předběhla. Kompletní top 10 Android telefonů podle AnTuTu
Globální žebříček AnTuTu V11 zahrnuje data z celého světa mimo pevninskou Čínu. Do měsíčního pořadí se model dostane až po tisíci validních měřeních a skóre představuje průměr, nikoli nejvyšší dosažený výsledek. Aktuální desítka vypadá takto:
Pořadí Model Skóre 1. Red Magic 11 Pro 4 013 168 2. iQOO 15 3 758 268 3. Poco F8 Ultra 3 651 476 4. Redmi K90 Pro Max 3 622 315 5. OnePlus 15 3 606 149 6. Xiaomi 17 Ultra 3 600 724 7. Galaxy S26 Ultra 3 463 142 8. vivo X300 Pro 3 326 259 9. Xiaomi 17 3 248 535 10. Xiaomi 17T Pro 3 182 664
Rozdíl mezi prvním a desátým místem přesahuje 830 000 bodů. Red Magic 11 Pro jako herně zaměřený telefon má náskok přes čtvrt milionu bodů před druhým iQOO 15. Zajímavé je, že Samsung Galaxy S26 Ultra se v tomto globálním žebříčku umístil až na sedmém místě.
Příběh A19 Pro vs M3: co se skutečně stalo
V lednu 2026 zveřejnilo AnTuTu
iOS žebříček založený na datech za prosinec 2025. iPhone 17 Pro Max s čipem A19 Pro v něm nasbíral 2 434 710 bodů a iPad Air 2025 (13″) s čipem M3 dosáhl 2 420 735 bodů. Rozdíl? Necelých 14 tisíc bodů. Důležitý kontext: M3 není konkurenční mobilní čip od Qualcommu ani MediaTeku. Je to čip od Applu určený mimo jiné pro iPady, tedy zařízení s jinými rozměry, chlazením a energetickými limity než telefon.
AnTuTu samo upozorňuje, že do výsledku vstupuje teplota zařízení, způsob používání i verze operačního systému. Výsledky stejného modelu proto mohou mezi jednotlivými měřeními výrazně kolísat. Prosincový rozdíl 13 975 bodů tak sám o sobě neříká, že A19 Pro je obecně výkonnější než M3. Navíc šlo o verzi benchmarku V10, zatímco aktuální globální žebříček smartphonů běží na V11.
A jak to vypadá dnes? V
aktuální iOS tabulce za srpen 2026 prvních dvanáct míst obsadily iPady s čipy M5, M4, M3, M2 a M1. iPhone 17 Pro Max s A19 Pro se propadl na 13. příčku s 2 275 118 body. iPad Air s M3 je sedmý s 2 644 589 body, tedy o téměř 370 000 bodů výš. Prosincový výsledek A19 Pro tak v dalších měsících nevydržel. Proč nelze Android a iOS jednoduše porovnat
AnTuTu na své stránce výslovně uvádí, že skóre napříč Androidem a iOS nejsou přímo srovnatelná, protože obě platformy stojí na odlišných technologiích. Číselně mají androidové vlajky 3,1 až 4 miliony bodů, zatímco iPhone 17 Pro Max dosahuje 2,27 milionu. Neznamená to, že Red Magic 11 Pro je dvakrát výkonnější než iPhone. Znamená to především, že výsledky různých platforem nelze převádět na jednoduchý poměr celkového výkonu.
Zajímavější je proto pohled dovnitř jednotlivých platforem. Globální špičku Androidu v současnosti výrazně ovlivňují herní a výkonnostně zaměřené modely, které kombinují velmi výkonné čipy s agresivním chlazením a vysokými limity spotřeby. Výsledkem jsou mimořádně vysoká skóre, která ale nemusí přímo odpovídat každodenní zkušenosti s používáním telefonu.
Kolik stojí výkon v Česku
Ne všechny telefony z první desítky se dají v Česku běžně koupit. Red Magic 11 Pro, iQOO 15 a Redmi K90 Pro Max nemají doloženou běžnou oficiální českou distribuci, takže případný nákup může znamenat dovoz. Zbylé modely lze na českém trhu najít, přičemž ceny a dostupnost se mohou měnit:
Poco F8 Ultra – 21 999 Kč (akčně od 19 499 Kč) za 16/512 GB OnePlus 15 – 21 990 Kč za 16/512 GB Xiaomi 17 – od 22 999 Kč za 12/256 GB Xiaomi 17T Pro – od 22 499 Kč za 12/512 GB Galaxy S26 Ultra – od 31 550 Kč (s akčním kódem) / 35 490 Kč bez slevy vivo X300 Pro – 34 999 Kč za 16/512 GB Xiaomi 17 Ultra – od 35 999 Kč za 16/512 GB
Poco F8 Ultra za necelých dvacet tisíc korun se v tomto žebříčku řadí na třetí místo. Zajímavé na tom není jen samotné skóre, ale hlavně to, jak blízko se cenově dostává k běžným vlajkovým lodím telefon, který je podle benchmarku mezi nejvýkonnějšími modely na trhu.
Má benchmark řídit nákup?
AnTuTu skóre je užitečný orientační bod pro zařazení telefonu do výkonové třídy. Nic víc. Neřekne vám nic o kvalitě fotoaparátu, výdrži baterie, délce softwarové podpory ani o tom, jak příjemně telefon leží v ruce. Rozdíl desítek či stovek tisíc bodů mezi dvěma modely navíc nemusí být v běžném používání vůbec patrný. Zato rozdíl v kvalitě fotoaparátu, displeje nebo softwaru poznat můžete.
Pokud tedy vybíráte telefon podle výkonu, AnTuTu může posloužit jako jeden z orientačních údajů. Samotné skóre ale nestačí. U konkrétního modelu je potřeba přihlédnout také k ceně, chlazení, výdrži, fotoaparátům, softwarové podpoře a dostupnosti v Česku. A pokud vás láká příběh A19 Pro vs M3, vězte, že šlo o telefon proti tabletu, o prosincová data na starší verzi benchmarku a o rozdíl menší, než jaký může vzniknout mezi jednotlivými měřeními stejného zařízení.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman