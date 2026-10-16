Největší solární parkoviště pro skoro 500 aut v Česku: výkon 1,8 MWp a cena koruna

Největší solární parkoviště pro skoro 500 aut v Česku: výkon 1,8 MWp a cena korunaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Carport pro DMCZ od CEZ ESCO 6
Článek byl publikován 16.10.2026 06:57
Fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 1,5 MWp s bateriovým úložištěm o kapacitě 4,5 MWh zahájila...
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