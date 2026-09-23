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Největší seriálové trumfy HBO Max, kvůli kterým se vám nebude chtít z gauče: Jeden sbírá Emmy i vysoká hodnocení od českých diváků

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Streamovací platforma HBO Max je na českých televizních přijímačích dobře usazená nejen díky své dlouhé tradici sahající k dávným pilířům tzv. kabelovky, ale také díky celé řadě kvalitních seriálů. Vybrali jsme tři aktuální pecky, které na Maxu běží.
Největší seriálové trumfy HBO Max, kvůli kterým se vám nebude chtít z gauče: Jeden sbírá Emmy i vysoká hodnocení od českých diváků

Největší seriálové trumfy HBO Max, kvůli kterým se vám nebude chtít z gauče: Jeden sbírá Emmy i vysoká hodnocení od českých diváků

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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