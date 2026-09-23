Největší seriálové trumfy HBO Max, kvůli kterým se vám nebude chtít z gauče: Jeden sbírá Emmy i vysoká hodnocení od českých divákůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Největší seriálové trumfy HBO Max, kvůli kterým se vám nebude chtít z gauče: Jeden sbírá Emmy i vysoká hodnocení od českých diváků
Některá slavná česká příjmení se v hereckém světě dědí z generace na generaci. Víte ale, kdo je čí otec,...
Seriál Nemluvil tu někdo o mně? (Did Someone Happen to Mention Me?) ukáže život celebrit a posedlost...
Zapomeňte na maskované vrahy, motorové pily a opuštěné chaty v lese. Nový hororový komiks přichází s...
Nový německý psychologický thriller Past (The Trap) nabízí nepříjemnou podívanou. Seriál natočený podle...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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