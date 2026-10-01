Největší polský supermarket má zálusk na Tesco. Ohrozil by Lidl, Kaufland i Penny

Polská beruška chce expandovat do Česka
Diskontní řetězec Biedronka, který v Polsku provozuje přes 3 400 prodejen a patří portugalské skupině Jerónimo Martins, plánuje expanzi na český trh. Podle informací z trhu má zájem o odkup některých poboček britského řetězce Tesco. První vlaštovkou bylo 5. března 2025 otevření prodejny na Slovensku v obci Miloslavov nedaleko Bratislavy.
Vstup polského gigantu by mohl zásadně promíchat karty na českém maloobchodním trhu, kde dominují německé diskonty Lidl, Kaufland a Penny. Biedronka (v překladu „beruška“ podle loga s usměvavou beruškou) totiž láká na výrazně nižší ceny základních potravin a drogerie než tuzemská konkurence.
Na čem mohou Češi ušetřit nejvíc
Srovnání cen vybraných produktů ukazuje, kde všude by český zákazník mohl ušetřit část rodinného rozpočtu. Například máslo stojí v Biedronce kolem 55 korun, zatímco v českých obchodech běžně přesahuje 70 korun. Litr mléka vyjde v polském diskontu na 23 korun, v Česku často na 28 až 30 korun.
Ještě markantnější rozdíly se objevují u chleba – v Biedronce za 18 korun, u nás standardně za 25 až 30 korun. Kilogram kuřecích prsou lze v Polsku pořídit za 110 korun, zatímco tuzemské ceny začínají na 140 korunách. Deset vajec tam stojí kolem 40 korun, u nás minimálně 50 korun.
- Máslo: v Biedronce cca 55 Kč vs. v ČR 70+ Kč
- Mléko (1 l): 23 Kč vs. 28–30 Kč
- Chléb: 18 Kč vs. 25–30 Kč
- Kuřecí prsa (1 kg): 110 Kč vs. 140+ Kč
- Vejce (10 ks): 40 Kč vs. 50+ Kč
Při běžném týdenním nákupu pro čtyřčlennou rodinu by úspora mohla dosáhnout několika set korun měsíčně, což za rok představuje tisíce korun navíc v rodinné pokladně.
Experti varují před cenovou válkou
„Umím si představit, že by jejich vstup doprovázely velké slevové akce a silná reklama,“ říká Pavel Peterka, hlavní ekonom společnosti XTB. Podle něj by příchod Biedronky mohl spustit tvrdou cenovou válku mezi diskonty, z níž by krátkodobě profitovali spotřebitelé.
Dlouhodobě by však mohlo dojít k vytlačení menších hráčů z trhu a k dalšímu posílení pozice diskontních formátů na úkor klasických supermarketů a hypermarketů. Biedronka vsází na nízké provozní náklady, omezenější sortiment a rychlý obrat zboží – model, který v Polsku dokonale funguje.
Řetězec má ve své domovině tržní podíl přes 30 procent. Denně zaznamenává přes 11 milionů návštěv. Právě tato síla a zkušenosti z polského trhu dělají z Biedronky potenciálně nebezpečného konkurenta pro zavedené německé diskonty.
Co na to čeští zákazníci
Reakce potenciálních českých zákazníků jsou smíšené, ale převážně pozitivní. „Znám ji hlavně z Polska, párkrát jsme tam byli na nákupu cestou z dovolené. Kdyby byla u nás, určitě bych se šla podívat, hlavně kvůli cenám,“ říká Jana K. (46 let).
„Slyšel jsem o ní, ale nikdy jsem tam nebyl. Asi bych ji zkusil, kdyby byla blízko. Kvůli jednomu obchodu bych ale přes půl města nejel,“ dodává Martin P. (35 let). Podobně opatrná je i Lucie S. (31 let): „Já ji znám jen z internetu. Jestli by byla fakt levnější než Lidl nebo Penny, tak proč ne.“
Skeptičtější postoj zaujímá Tereza V. (28 let): „Já o ní skoro nic nevím. Kdyby otevřela místo Tesca, asi bych tam šla ze zvědavosti, ale záleželo by na tom, co tam budou mít. Pokud tam budou hlavně neznámé značky, tak to není pro mě.“
Právě sortiment může být pro část českých spotřebitelů překážkou – Biedronka vsází primárně na privátní značky a méně známé polské či východoevropské výrobce, což nemusí vyhovovat zákazníkům zvyklým na tradiční české nebo západní značky.
Co dělat, když Biedronka přijde
Pokud se plány polského řetězce naplní a Biedronka skutečně vstoupí na český trh, vyplatí se sledovat úvodní akce a slevové kampaně. Při vstupu na nový trh totiž diskonty často nabízejí mimořádné slevy, aby přilákaly první zákazníky a vybudovaly si povědomí o značce.
Zároveň je dobré porovnávat ceny konkrétních produktů – ne vždy musí být nový hráč automaticky nejlevnější ve všech kategoriích. Zkušenost ze Slovenska ukáže, jak rychle dokáže Biedronka získat důvěru místních spotřebitelů a zda dokáže konkurovat zavedeným řetězcům i v cenově citlivém českém prostředí.
Každopádně platí: více konkurence znamená lepší ceny pro zákazníky. Příchod dalšího silného hráče na trh by mohl přinutit stávající diskonty k dalšímu snižování cen a zlepšování služeb, což by bylo pro české domácnosti jen dobře.
Zdroje článku: denik.cz, idnes.cz, e15.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková