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Největší polský supermarket má zálusk na Tesco. Ohrozil by Lidl, Kaufland i Penny

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Největší polský diskontní řetězec Biedronka zvažuje vstup na český trh a údajně má zájem odkoupit prodejny Tesco. Pokud se tak stane, čeští zákazníci mohou ušetřit až stovky korun na běžném nákupu. Experti varují před cenovou válkou mezi diskonty.
Největší polský supermarket má zálusk na Tesco. Ohrozil by Lidl, Kaufland i Penny

Největší polský supermarket má zálusk na Tesco. Ohrozil by Lidl, Kaufland i Penny

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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