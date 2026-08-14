Největší módní přešlap českých žen 60+. Dělají ho celý život a stylistky se jen chytají za hlavu

Za hlavu se ve skutečnosti nikdo nechytá. Módní odbornice ale narážejí pořád dokola na jeden zvyk, který si spousta Češek nese ze šatníku do šatníku několik desítek let. Vypadá rozumně, bezpečně a nikdo vám ho nevytkne. Právě v tom je ta potíž.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Šatník, který se zastavil někde ve čtyřiceti
Kolem čtyřicítky si většina žen najde svůj styl. Střihy, které tehdy lichotily, barvy, ve kterých se cítily jistě, a sestavy, po kterých se dá sáhnout se zavřenýma očima. A pak to zůstane. Roky běží, ale skříň se v podstatě nemění.
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Jenže za dvacet let se promění postava, držení těla i barevnost pleti. Co kdysi postavu podtrhovalo, ji dnes může táhnout dolů. „Móda se mění a ženy by měly být otevřené jemným posunům.“ uvedla pro Svět ženy stylistka Klára Matějková.
Ve výsledku pak outfit působí starším dojmem, než odpovídá ženě, která ho nosí.
Foto: Freepik.com Opatrnost, která tiše přidává roky
Druhá polovina problému je strach cokoli zkazit. Tmavá halenka, nenápadný svrchní díl, střih, jehož jediným úkolem je něco zakrýt. Zahraniční stylisté v posledních letech označují přehnanou opatrnost za největší přešlap žen po šedesátce a upozorňují, že ve střední a východní Evropě je zdrženlivost silnější než třeba v Itálii.
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Nejvíc je to znát na barvě u obličeje. Černá sice zeštíhluje, jenže na zralé pleti vytváří tvrdé kontrasty, zvýrazní kruhy pod očima i jemné vrásky. Švestková, smaragdová, šedofialová nebo krémová dělají pravý opak, tvář pod nimi vypadá odpočatěji.
Foto: Shutterstock.com Pytlovité oblečení štíhlejší nedělá
Zakrývání postavy má stejný háček jako přepínání do druhého extrému. Příliš těsné oblečení zvýrazní všechno, co jste chtěla schovat, zatímco volná tunika opticky přidá objem. Fungují střihy, které linii těla jemně kopírují.
Osvědčený trik je balanc. K volnějšímu svetru nebo halence vezměte rovné či slim kalhoty nebo pouzdrovou sukni, k tenčímu roláku naopak širší nohavice. Pásek v pase pak udělá zbytek práce.
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Nic z toho neznamená vyházet skříň. Stačí černý svetr odsunout od obličeje a nahoru vzít barevný, přidat pásek ke kalhotám, které jste dosud nosila jen tak, a vyměnit doplňky, které máte deset let stejné.
Zrovna doplňky bývají nejpodceňovanější položkou celého šatníku, přitom je to nejrychlejší cesta, jak outfit posunout. Jiná kabelka, hedvábný šátek u krku nebo větší náušnice dokážou proměnit i sestavu, kterou nosíte roky.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/jak-se-oblekat-bez-preslapu-nejcastejsi-chyby-rady-stylistky-co-delaji-spatne-zeny-ve-40, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/modni-styl-zeny-60/, https://www.marianne.cz/moda/nejvetsi-chyby-v-oblekani-ktere-delaji-zeny-50, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/zeny-60-doplnky-trend/, https://www.dotyk.cz/magazin/obleceni-nevhodne-po-seddesatce/ Přečtěte si také: Tyhle boty nosí skoro každá česká seniorka. Vůbec netuší, že jim přidávají i 5 kg na lýtka i stehna