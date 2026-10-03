Největší hokejová aréna světa vyroste v Pardubicích. Dědek utratil miliardu za přípravu a plánuje otevření na podzim 2030

Čísla, která v hokeji nikdo nepřekonal
Současný světový rekord drží SKA Aréna v Petrohradu, která nabízí 21 500 míst v hokejové konfiguraci. Pardubický projekt Multifunkční hokejové arény (MHAP) miliardáře Petra Dědka deklaruje 22 268 míst. Rozdíl 768 sedadel zní těsně, ale v kontextu halového hokeje jde o skok, který žádná jiná stavba na světě momentálně neplánuje.
V českém měřítku jsou čísla ještě výmluvnější. O2 arena v Praze pojala při loňském mistrovství světa 17 413 diváků, pardubická hala by byla větší o téměř pět tisíc míst. A proti dnešní enteria areně, kde Dynamo hraje extraligu před normovanou kapacitou 10 088 diváků, by nový stánek nabídl víc než dvojnásobek. Jenže samotný hokejový klub takovou halu neutáhne. Právě proto celý projekt od začátku stojí na jiné logice.
Víc než zimák: koncerty, kongresy, hotel
Dědkův záměr se neprodává jako nový domov Dynama. Prodává se jako nadregionální destinace pro velké akce. Hlavní hala pojme při koncertech až 25 000 návštěvníků. Vedle ní má vyrůst malá aréna pro 2 800 diváků, hotel s kapacitou kolem 500 hostů a kongresovým zázemím pro tisíc účastníků, parkovací dům pro přibližně 2 020 aut a veřejný park s vodní plochou a dětskými hřišti.
Investor v komunikaci zmiňuje i ambici přilákat evropské zápasy NHL nebo basketbalové NBA. To je zatím přání, ne potvrzený kalendář. Reálnější je otázka mistrovství světa v hokeji. Hlavní hala by podmínku IIHF (minimálně 10 000 míst pro hlavní dějiště) splnila s obrovskou rezervou. Malá hala s 2 800 místy ale nesplňuje požadavek na druhou arénu, která musí pojmout alespoň 8 000 diváků do tří hodin cesty. Pardubice by tedy dávaly smysl jako hlavní město šampionátu v tandemu s Prahou, Ostravou nebo Brnem. Ne jako samostatný hostitel.
Podle oficiálních materiálů MHAP má komplex přinést regionu ekonomický dopad 28 miliard korun za třicet let, 888 milionů do městského rozpočtu, 312 milionů do infrastruktury a až 700 pracovních míst.
Od skládky k aréně: co už je za námi
Lokalita Nová Cihelna na okraji Pardubic dnes není zrovna vizitka. Investor ji popisuje jako největší černou skládku v Česku, přibližně 500 tisíc tun odpadu, který je třeba odtěžit a sanovat, než se vůbec začne stavět. Právě sanace patří k největším technickým rizikům harmonogramu.
Povolovací proces ale už překonal klíčové milníky:
- 19. června 2023 – zastupitelstvo schválilo pořízení změny územního plánu.
- 29. června 2026 – zastupitelstvo vydalo nový územní plán města.
- 1. srpna 2026 – územní plán nabyl účinnosti.
- 28. února 2026 – investor podal žádost o povolení záměru.
- Začátek září 2026 – stavební úřad povolení záměru vydal.
Tři roky od prvního usnesení po účinný územní plán se mohou zdát dlouho. Jenže projekt se neřešil izolovaně, šel přes širší nový územní plán celého města, včetně opakovaných veřejných projednání a námitek k dopravě, zeleni i prostorové regulaci. Na české poměry je to tempo, které ukazuje, že za záměrem stojí reálná politická vůle i investorova vytrvalost.
Deset miliard a otevřený otazník
Předpokládaná cena celého komplexu přesahuje deset miliard korun. Investor deklaruje, že jde o soukromou investici bez veřejných peněz na samotnou výstavbu, financovanou ve více variantách s vysokým podílem vlastního kapitálu. Miliardu korun už podle vlastních slov utratil jen za přípravy, tedy projektové práce, průzkumné vrty, přípravu sanace, územně-plánovací proces a povolovací řízení. Přesný položkový rozpad této částky ale veřejně dostupný není.
Zástupce investora Pavel Poulíček pro Český rozhlas Pardubice uvedl, že otevření se plánuje ve čtvrtém čtvrtletí 2030. Konkrétní datum nezaznělo. iRozhlas termín překlopil jako „do konce roku 2030″. Harmonogram už stojí na konkrétních razítkách, ale pořád je citlivý na dvě věci: případná odvolání proti vydanému povolení a technickou náročnost sanace půl milionu tun odpadu.
Proč zrovna Pardubice
Otázka zní logicky. Proč ne Praha, kde už stojí O2 arena? Proč ne Brno, které buduje vlastní novou halu? Dědek argumentuje tím, že Pardubice jsou „nejhokejovější město Česka“ a hodina cesty z Prahy je pro návštěvníky globálních akcí zanedbatelná. Podle nás je ale klíčový jiný důvod: v Praze by podobný projekt narazil na cenu pozemků, složitější politiku i konkurenci zavedené O2 areny. V Pardubicích má investor volné pole, doslova brownfield, který nikdo jiný nechce.
Pokud se aréna skutečně otevře v deklarované kapacitě, Pardubice se ocitnou na hokejové mapě světa vedle Petrohradu a Montrealu. Město se stodvacetitisícovou populací s halou pro 22 268 hokejových fanoušků. Zní to absurdně. Ale právě ta absurdita je důvod, proč se o projektu mluví daleko za hranicemi Pardubického kraje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka