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Největší herecké proměny kinematografie. Vyhublý Bale, oscarový Fraser i šílený Cruise

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Tento týden se v kinech objevil očekávaný snímek Digger, v němž chce Tom Cruise Oscara a začal kvůli tomu dokonce vypadat na svůj věk, ale jen zásluhou mistrovské práce maskérů. Není ale samozřejmě poprvé, co herec prošel transformací a dokonale se proměnil ve svou postavu, ať už prací maskérů, nebo vlastní drastickou disciplínou. Podívejme se proto na ty nejlepší a nejznámější případy, v nichž se hollywoodské hvězdy změnily k nepoznání.
Největší herecké proměny kinematografie. Vyhublý Bale, oscarový Fraser i šílený Cruise

Největší herecké proměny kinematografie. Vyhublý Bale, oscarový Fraser i šílený Cruise

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 05.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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