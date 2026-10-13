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Největší finanční podvod v amerických dějinách míří na Netflix. V prvním traileru připomíná Sociální síť

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Nechvalně známá finanční aféra kryptoburzy z roku 2022 se stala základem pro novou netflixovskou sérii. Altruisté (The Altruists) představují v prvním traileru dvojici podvodníků, kteří spáchali jednu z největších zpronevěr amerických dějin.
Největší finanční podvod v amerických dějinách míří na Netflix. V prvním traileru připomíná Sociální síť

Největší finanční podvod v amerických dějinách míří na Netflix. V prvním traileru připomíná Sociální síť

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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