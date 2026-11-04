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Největší fiasko čínské architektury: Obrovská zlatá socha Mao Ce-tunga vydržela jen 2 dny

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V provincii Che-nan vyrostla sedmatřicetimetrová pozlacená socha sedícího Mao Ce-tunga. Investoři do ní vložili miliony jüanů, ale radost jim nevydržela ani týden.
Největší fiasko čínské architektury: Obrovská zlatá socha Mao Ce-tunga vydržela jen 2 dny

Největší fiasko čínské architektury: Obrovská zlatá socha Mao Ce-tunga vydržela jen 2 dny

Zdroj: TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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