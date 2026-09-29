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Největší evropský netopýr přežívá v dutinách stromů, ne v jeskyních. V Jeseníkách ho po letech hledání poprvé chytili

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Noc z 15. na 16. září 2026 přinesla na Červenohorském sedle v Jeseníkách historický průlom: v odchytové síti uvízl netopýr obrovský, největší evropský letoun, kterého na českém území dosud nikdo fyzicky nezachytil.
Největší evropský netopýr přežívá v dutinách stromů, ne v jeskyních. V Jeseníkách ho po letech hledání poprvé chytili

Největší evropský netopýr přežívá v dutinách stromů, ne v jeskyních. V Jeseníkách ho po letech hledání poprvé chytili

Zdroj: Foto: Popa-Lisseanu AG / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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